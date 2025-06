Lorena Romera 18 JUN 2025 - 19:22h.

La ganadora de 'Gran Hermano 14' está siendo duramente criticada por el look para su boda

En chanclas y con un bolso de marca: el look de Susana Molina para casarse con Guille Valle

Susana Molina ha recibido una oleada de críticas por el vestido que ha escogido para su boda con Guille Valle. La ganadora de 'Gran Hermano 14' celebró con sus familiares más allegados una ceremonia civil para convertirse en marido y mujer. Una cita muy especial para la que escogió un look, combinado con chanclas por el que está siendo duramente criticada.

La influencer, conocida en redes como Susana Bicho, de Murcia, de 35 años, ha estado haciendo partícipes a sus seguidores de "los mejores días" de su vida. La que fuera participante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' -donde participó con Gonzalo Montoya, con quien rompió en su hoguera final tras ocho años de noviazgo- lleva varios días de celebración.

Además de la gran boda, con la que ha sido hoy portada de una revista, la it-girl ha organizado otra velada íntima para sus familiares. Una cita para la que la ganadora de 'Gran Hermano 14' ha escogido un vestido blanco de lo más original, de corte asimétrico y con la falda, a la altura de la rodilla, adornada por unos compuestos de encaje.

Un traje que la influencer ha combinado con unas chanclas de dedo marrones y un bolso de firma del mismo color. En cuanto al cabello, optó por llevarlo suelto y con ondas. Y el maquillaje, muy natural, como de costumbre. Si bien los hay que le han comentado por "lo guapa que está", ha habido muchos que no han entendido para nada la composición de este outfit.

"¿Las chanclas que lleva puestas? Así no te puedes casar", "el vestido parece el picardía de la noche de bodas", "tanto bombo... ¿para esa mi*rda de vestido? Vas más guapa cualquier día de diario", "qué vestido más horrible, ¿de dónde lo has sacado? ¿del baúl de los recuerdos?", "el vestido es bastante feo" o "es curioso que una mujer que va siempre arreglada, elegante y guapa, el día de su boda elija un vestido que no le favorece nada", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Por lo pronto, Susana Molina no se ha pronunciado... y no parece que vaya a hacerlo. Y es que tiene claro que, ahora mismo, nada le va a romper la burbuja de felicidad en la que está tras su boda con Guille Valle. Y menos estas críticas al vestido que ha elegido para el 'sí, quiero' con su novio tras cinco años de relación.