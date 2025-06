Ana Carrillo 19 JUN 2025 - 09:00h.

El exconcursante de 'Supervivientes' y amigo íntimo de Pelayo Díaz le ha dedicado unas bonitas palabras a su mujer y madre de su hija

Al volver de 'Supervivientes', Damián Quintero charló con Sandra Barneda en el plató de 'Conexión Honduras' y la presentadora le reconoció que se emocionó cuando él había admitido en los Cayos Cochinos que se sentía "culpable" por no estar al lado de su mujer, Casandra Busto, y de su bebé, una niña que ahora tiene cuatro meses y medio llamada Catalina.

"Es que mi bebé tiene cuatro meses y medio ahora mismo y su padre no ha estado ahí en tres meses y medio de su vida, se lo ha llevado todo la madre", le explicaba el karateca a la presentadora ante la atenta mirada de Casandra, que se emocionaba escuchándolo. "Cuando yo vi salir de su cuerpo esa cabecita... ¡Aplaudiría a las mujeres cien años seguidos por el esfuerzo que hacen!", añadía.

Para él, no fue fácil tomar la decisión de marcharse a Honduras sabiendo que iba a perderse los primeros meses de vida de su primogénita: "Yo recuerdo que muchas veces Terelu me decía: 'Tú piensa que estás trabajando'. Claro, por el futuro de ella, por nuestro futuro, por todo, pero es que te sientes culpable por no estar a su lado". Pero el balance ha sido positivo porque le ha gustado mucho vivir la experiencia y el reencuentro con su bebé fue muy especial.

El atleta quiso compartir el vídeo de ese momento tan bonito con sus seguidores de Instagram, con los que está muy agradecido por el apoyo y con el que ahora ha querido abrir su corazón una vez más para confesarles de nuevo el amor que siente por la madre de su hija con unas líneas en las que le da las gracias por su compromiso con su familia y le recuerda lo mucho que la quiere.

"Por supuesto que este vídeo está muy lejos de ser todo lo que te mereces, Casandra, pero que todo el mundo sepa que trataré de devolverte cada minuto que esté a tu lado todo lo que tú me das. Gracias por ser mi apoyo y por cuidar y traer al mundo el regalo más increíble que podríamos tener. Te quiero", han sido las palabras en forma de carta abierta que el amigo de Pelayo Díaz y Gala Caldirola le ha dedicado a su compañera de vida.