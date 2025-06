Silvia Herreros 19 JUN 2025 - 08:00h.

La ex de Carlo Costanzia apuesta por el trabajo de una desconocida artesana española

Qué pasa con Jeimy Báez y Yulen Pereira: cronología de su relación y su polémica paternidad

Compartir







Jeimy Báez presume de su última adquisición para el bebé que esperaría junto a Yulen Pereira. Tras señalar al campeón de esgrima y ex de Anabel Pantoja como padre de la criatura que está gestando, la exconcursante de 'GH Dúo', que ha decidido seguir adelante con su maternidad en solitario, está feliz y deseando conocer a su bebé. Un niño que nacerá a finales de este verano para el que ya tiene preparadas algunas cositas.

La exnovia de Carlo Costanzia, que no para de presumir de su figura premamá a través de las redes, comparte con ilusión un encargo que ha mandado hacer para su bebé. Se trata de unos patucos hechos a mano y con mucho amor; un detalle artesanal que ha emocionado a la futura mamá.

En la imagen que la creadora de contenido ha compartido a través de sus historias efímeras de Instagram se pueden ver dos pares de zapatitos de crochet, técnica de tejido que utiliza una aguja con gancho para crear labores con hilo o lana. Báez ha estado hablando con una experta crochetera y le ha encargado dos pares de zapatos inspirados en modelos icónicos de zapatillas deportivas. Uno recuerda a las clásicas Air Jordan de Nike en color blanco, rojo y negro; mientras que el segundo a las icónicas Air force 1.

PUEDE INTERESARTE Yulen Pereira y Arelys Ramos reaccionan a la decisión que ha tomado Jeimy Báez

Como detalle, la tejedora ha incluido en su paquete un pequeño corazón rojo con una sonrisa y unos brazos bordados que acompaña de una tarjeta de agradecimiento escrita a mano, lo que añade un toque aún más personal y emocional a este encargo que Jeimy está deseando poder estrenar. "Este es un corazoncito lleno de amor y abrazos. Mantenlo cerca incluso cuando no pueda estar ahí", se lee en la misma.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La joven dominicana se ha mostrado muy agradecida tanto por los patucos que ha pedido tejer para su hijo como por el "regalito extra" que la artista ha querido incluir. "Me acaban de llegar esta locura de patucos que me ha hecho @te_invito_a_un_cafe. Es una pasada lo que haces a mano y no me equivoqué encargándote los primeros patucos de mi bebé. Muchas gracias por el trato y por el regalito extra", escribe junto a su storiy.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Con este mensaje, Jeimy no solo expresa su gratitud hacia la artesana que confeccionó los zapatitos, sino también deja ver la emoción con la que está viviendo su embarazo. Los patucos, que combinan creatividad, ternura y estilo, son un ejemplo de cómo lo hecho a mano puede convertirse en algo único e inolvidable.