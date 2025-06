Yulen Pereira y Arelys Ramos reaccionan a la decisión que ha tomado Jeimy Báez

Ana Carrillo 03 JUN 2025 - 19:04h.

Arelys Ramos y Yulen Pereira han reaccionado a las últimas declaraciones de la ex de Carlo Costanzia en '¡De viernes!'

Jeimy Báez, sobre el nombre del hijo que esperaría con Yulen Pereira: "Se llamará como mi hermano fallecido"

Tras anunciar que estaba embarazada, Jeimy Báez acudió a '¡De viernes!', donde deslizó que Yulen Pereira era el padre de su hijo, que nacerá a finales de agosto o principios de septiembre. Después de unos días en completo silencio, el exconcursante de 'Supervivientes' decidió dar una entrevista en el mismo programa, en el que confirmó que efectivamente es el padre de ese bebé y desveló que no había querido nunca desentenderse del niño.

"Yo le dije que prefería no seguir adelante porque no era el momento indicado, pero que como el era padre, me iba a responsabilizar", aseguró el exnovio de Anabel Pantoja, que negó haber dudado de la palabra de Jeimy acerca de que él era el padre de ese bebé. Instantes después, entró la exconcursante de 'GH DÚO' a plató y negó todo lo que había dicho por el atleta, excepto que le había bloqueado en WhatsApp.

La joven explicó que lo había bloqueado en esta red social por "la presión" que sentía y por recomendación de su psicóloga, pero que le podría haber llamado y que en seis meses no se había interesado por la evolución del feto: "No le puedo negar a mi hijo un padre, entonces tengo que dejar un canal para llamar. Creo que un niño es demasiado serio como para llamar".

"No quiero compartir la educación de mi hijo con estas personas. Ahora mismo, no quiero saber nada. Se puede equivocar, pero entonces te sientas aquí y dices que te equivocaste, no porque yo te bloqueé no te estás haciendo responsable de tu hijo. Sentimentalmente, tiene la puerta cerrada, pero su hijo está aquí para lo que necesite", añadió Jeimy.

Unas contundentes declaraciones sobre la familia del amigo de Anuar Beno sobre las que le han preguntado los reporteros de 'Europa Press' tanto al padre del bebé como a la abuela, Arelys Ramos. Ambos han dejado claro que no querían responder a la decisión de Jeimy de cortar el vínculo con los Pereira Ramos: Arelys se ha centrado en subrayar que hacía mucho calor y el esgrimista ha optado por permanecer en silencio.