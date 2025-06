Silvia Herreros 19 JUN 2025 - 12:45h.

Jessica Bueno reflexiona tras su último encuentro con Jota Peleteiro en Sevilla. Después de pasar unos días en Bilbao con los pequeños Jota y Alejandro, el exfutbolista del Real Madrid Castilla ha viajado hasta la capital andaluza, ciudad en la que residen sus hijos y su exmujer.

El empresario ha sido discreto y no ha compartido nada a través de las redes, aunque gracias a su actual mujer, Ajla Peleteiro, sabemos que el matrimonio aún permanece en la antigua Híspalis. Desde allí, la exconcursante de 'Supervivientes' y de 'GH VIP' ha compartido imágenes de su reencuentro con los niños, que acaban de celebrar su función de fin de curso.

Jota, al que las cámaras de Gtres han pillado en las inmediaciones del colegio, también ha ido a ver la función de los niños, algo que ha hecho en otras ocasiones. Este reencuentro podría ser el primero de la pareja tras su tenso cara a cara en el plató de '¡De viernes'; del que Jessica se marchó destrozada.

Aunque no hay imágenes de los dos juntos, las palabras que ha compartido Jessica en sus redes invitan a pensar en este encuentro. De hecho, recientemente confesaba continuar viéndose con su exmarido durante los procesos de entrega y recogida de los menores en los momentos establecidos para el régimen de visitas y custodia.

"Porque incluso cuando pensamos que no somos capaces de soportar algo, el tiempo nos demostrará que somos más fuertes de lo que pensábamos y más valientes de lo que imaginábamos", ha escrito a través de sus redes sociales junto a una serie de fotografías en las que su mirada y gesto no ha pasado desapercibido para sus seguidores. "Ya no hay miedo en tus ojos Jessi y me alegra verlo por fin. Sigue mujer valiente", le escribe una usuaria de Instagram.

Esta no ha sido la última reflexión que la exnovia de José Luis Romero Magro - verdadero nombre de Luitingo -, ha compartido en las últimas horas. A través de sus historias temporales, Miss Sevilla 2009 ha reposteado llamativos pensamientos:

"Que he cambiado las prisas por las risas. Que ahora hago las cosas con calma y alma. Que estoy trabajando en mí y voy ganando. QUe me gusta ser así de intensa y pasional. Que estoy mejorando un montón. Que la vida es una, y me siento más viva que nunca. Que, a medias, nada. Y que, a todas, todo".

Unas palabras con las que Jessica Bueno, que en el último año ha tenido que hacer frente a una profunda depresión por culpa de sus problemas relacionados con Jota Peleteiro, demuestra que se encuentra mucho mejor y que la ayuda psicológica que ha estado recibiendo le ha servido de manera más que positiva para recuperar el equilibrio y volver a ser feliz.