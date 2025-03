Jessica, que intentó suicidarse tras descubrir las infidelidades de su exmarido, ha vuelto a caer en una depresión por su culpa. A pesar de ello, siempre ha tratado de mostrar la mejor de sus sonrisas de cara al público. Luitingo era uno de sus grandes apoyos a la hora de conseguir que sonriera. Ahora que no está, la de Los Molares no duda en seguir los consejos de su psicóloga, que está contribuyendo de manera muy positiva a que mantenga "esta mentalidad" y se muestre "alegre".

Reconoce continuar teniendo altibajos y "diferentes emociones a lo largo del día" . Sin embargo, y aunque los momentos malos también estén presentes, la exconcursante de 'GH VIP' está "decidida a mostraros siempre una actitud positiva y alegre". No quiere que sus seguidores la vean llorando y, aunque su "mente esté en otras cosas" y haya momentos en los que 'desaparezca', pretende utilizar su "ventanita" en las plataformas para mostrar su mejor versión. "Tengo ganas de comerme el mundo. No quiero más drama ", ha asegurado.

"Mi psicóloga me está ayudando mucho a tener esta mentalidad y a que esté alegre, porque hay cosas mucho peores en la vida", dice a través de sus redes sociales mientras agradece la nueva oportunidad laboral que se le ha presentado. " Tengo que estar fuerte para todo lo que se viene ... Aunque no hable de ciertas cosas aquí sí que hay cosas que me asustan en mi día a día. Pero bueno, ahí voy a estar, dándolo todo . Para que se consigan las cosas al final tengo que mostrar mi versión más optimista", dice sin hacer referencia de manera explícita a su litigio con Jota Peleteiro, en el que sí que habló en su última entrevista.

"Es una nueva etapa para mí, una nueva experiencia. Yo estaba enfocándome en otros asuntos, pero al final he decidido que voy a decir que sí a todo. Me voy a meter en proyectos de tele y a darlo todo. Esto me viene superbién porque quiero estar distraída, socializar, conocer gente nueva y centrarme en esta nueva etapa que me viene. Cada día estoy muchísimo más feliz".