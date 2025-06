Silvia Herreros 11 JUN 2025 - 12:27h.

La mujer de Jota Peleteiro ha querido tener un detalles con los hijos de su marido y Jessica Bueno

La modelo cuenta cómo es su relación con Jota y Alejandro Peleteiro

Ajla Peleteiro ha querido tener un detalle muy especial con los hijos de Jota Peleteiro y Jessica Bueno. Jota y Alejandro, los hijos nacidos fruto del matrimonio formado por el empresario y la exconcursante de 'Supervivientes' se reunirán con ellos muy pronto en la casa familiar de Munguía. Un momento que en casa esperan con muchas ganas y en el que la modelo serbia sorprenderá a los pequeños con un regalo.

Para Ajla Etemovic - su apellido de soltera hasta su boda saudita con el de A Pobra do Caramiñal - no existen diferencias entre sus hijos y los de su marido. Tras hablar en exclusiva con Outdoor de la conexión que sintió con los niños cuando les conoció, la modelo sorprende con el regalo que piensa hacerles con motivo del cuarto cumpleaños de su primogénito.

Zayn, el hijo mayor la nacida en la antigua Yugoslavia acaba de soplar las velas de su cuarto cumpleaños. Un día muy especial para la mujer de Jota Peleteiro, para quien la maternidad es uno de los pilares fundamentales de su vida. La mujer de Peleteiro no puede estar más orgullosa de su "hombrecito", al que ve crecer con verdadero orgullo. "Verte crecer es el mejor regalo que me han dado", le ha escrito a través de un precioso post de Instagram en el que publica fotografías inéditas de sus cuatro años de vida.

Ajla, que se encuentra en la casa familiar que Jota y Jessica compartían antes de separarse, celebrará este fin de semana el cumpleaños de su hijo. También el de su marido, que el próximo lunes cumple 34 años. A esta celebración, que unirá tanto a miembros de la familia Peleteiro como Etemovic, se espera que acudan los hijos de Jessica Bueno.

"It's almost Zayn's birthday and I bought for all the brothers the same shirt" - "Va a ser el cumpleaños de Zayn y he comprado camisetas iguales para todos los hermanos", escribía hace unos días a través de sus stories, en los que mostraba el regalo que recibirán tanto el cumpleañero, como Jota, Alejandro y Mansour Malik.

"Me encanta cuando los hermanos van vestidos igual, me parece muy tierno", nos cuenta en exclusiva mientras, con nervios, habla de cómo afronta los preparativos de la gran celebración. "Ayer compré algo de decoración, ¡la tarta de Zayn será de Spiderman!", confiesa emocionada.

Tras la comentada y llamativa diferenciación entre la manera de vestir de los hijos de Jessica Bueno y los suyos, Ajla, que durante la entrevista en exclusiva que hace unas semanas concedía para OUTDOOR dejaba claro que no existían tales "diferencias" entre los niños, sorprende con este regalo conjunto a todos ellos.

Son polos básicos de algodón de la firma RalphLauren. De color blanco y con el mítico logo del jugador de polo bordado en azul marino, su precio varía en función de la edad y talla.

Ajla ha celebrado ya el cumpleaños de su hijo en la intimidad. Le han comprado una tarta y le han cantado el cumpleaños feliz. Este sábado tendrá su gran fiesta.