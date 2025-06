Rocío Molina Madrid, 19 JUN 2025 - 12:56h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y ganadora de 'GH DÚO' habla de la preocupación que tiene por un repentino problema de salud

Marieta confiesa por qué le gusta que Suso Álvarez ligue con otras chicas: la respuesta de él

Marieta lleva días preocupada por un inesperado problema de salud. La exconcursante de 'Supervivientes' y ganadora de 'GH DÚO' sufrió una caída hace unos días y este incidente ha tenido sus consecuencias. La influncer de 24 años se ha sincerado con sus seguidores y les ha confesado el miedo que siente ante un dolor que, lejos de cesar, va cada vez a más desde ese fatídico día.

La que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha confesado las molestias que está sintiendo desde las últimas noches. "Me tiene un poco agobiada. No me puedo mover. Creo que tengo mal de ojo", ha manifestado, señalando la parte de su cuerpo que cree que se ha lesionado.

Tal y como ha explicado la novia de Suso Álvarez, todo pasó hace casi una semana y el que no se haya pasado y, por el contrario, haya ido a más es lo que le ha hecho que salten sus alarmas. Marieta se queja de su tobillo, que está inflamado, como se puede ver en la imagen que ha compartido a través de sus historias de Instagram. Al sufrir una mala caída, la exconcursante de 'Supervivientes' se hizo daño en el brazo y en su tobillo, pero de primeras no le dio mayor importancia. De hecho, se angustió de primeras más por el dolor de su brazo y no reparó que lo que estaba realmente lesionado era el tobillo. Algo de lo que se ha enterado ahora.

"Es un dolor que va a más", ha dicho alarmada cuando ha comprobado que tras pasar una semana no puede ni apoyarlo y al tocarse le duele mucho. La ganadora de 'GH DÚO' ha acudido a un fisioterapeuta para saber exactamente qué tiene y ha salido de la consulta confirmando sus sospechas. "Os actualizo el estado de mi pie. La conclusión es que no es fascitis, ni espolón, ni me he roto el quinto metatarsiano que son algunas de las cosas que me habéis dicho", ha declarado la influencer. La realidad es que la consecuencia del golpe que se dio es que Marieta tiene un esguince, pero en su caso no es una lesión grave.

Para tranquilidad de la novia de Suso Álvarez, el fisioterapeuta no le ha recomendado una inmovilización total y además de sesiones de radiofrecuencia y magnetoterapia su opinión es que tiene que tratar de caminar y apoyar poco a poco. "Que siga intentando andar lo mejor que pueda", ha confesado más tranquila después de haberse puesto en varios fatídicos escenarios.