Miguel Salazar Madrid, 19 JUN 2025 - 18:27h.

Leticia Requejo ha conversado en exclusiva con Claudia Bavel sobre su presunta vinculación con Lamine Yamal

Bavel: "Si eso no llegó a pasar es porque tengo mil mensajes diciéndole que yo no quiero quedar con un menor"

Claudia Bavel vuelve a estar en el ojo del huracán tras sus brutales confesiones sobre Iker Casillas y otros futbolistas de éxito como Joaquín Sáncez. Ahora, la creadora de contenido para adultos ha destapado que tuvo conversaciones con Lamine Yamal y que incluso el catalán le pidió cerrar una cita, aunque fue rechazada por la propia Bavel.

"Lamine insiste en conocerla y quedar con ella", aclara la colaboradora de 'Tardear' Leticia Requejo. Así, tenemos dos versiones totalmente diferentes sobre el mismo asunto, ya que el futbolista niega por completo que intentase verla. Es más, desvela en exclusiva que le intentó tender una trampa con sus habituales 'modus operandis'. Planteó, según la versión de Yamal, contratar a un fotógrafo para captar su encuentro y poder venderlas con el paso del tiempo.

Claudia Bavel ha contado en exclusiva al programa de Telecinco cómo comenzó su presunta vinculación con el deportista. "Nosotros tenemos un amigo en común. Él se interesó y me habló por WhatsApp. Me escribió el 8 de septiembre de 2024", comparte en una conversación telefónica con Leticia Requejo.

"Tengo un montón de audios de él..."

"Yo tengo mil mensajes de él diciéndome que me vaya donde él vive, ofreciéndome ir a fiestas privadas que él organiza... Tengo un montón de audios de él diciéndome que me autoriza a estar con él aunque sea menor, ósea que no me vacile", agrega. Perola influencer no habría querido tener una cita por un motivo concreto. "Si eso no llegó a pasar es porque tengo mil mensajes diciéndole que yo no quiero quedar con un menor", detalla.

Claudia Bavel aclara que no se relaciona con él, pero que ha podido coincidir con Yamal en más de una ocasión en varios eventos por Barcelona. Y afirma que llegó incluso a recibir un toque de atención por parte del futbolista para que no compartiese en ningún momento su pequeña historia con él. "Él me escribió hace poco amenazándome que no contara nada de lo que yo tenía que ver con él. O sea, imagínate...", concluye.