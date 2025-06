TardeAR Madrid, 19 JUN 2025 - 17:12h.

Sebastián Yatra sube la temperatura mostrando sus músculos en el corazón de la capital

Exclusiva | Andrés Velencoso, pillado 'in fraganti' al desnudo en Ibiza

Compartir







En apenas dos días daremos comienzo al verano. Quien no haya llegado aún a la 'operación bikini', no hay problema porque está a tiempo. Nunca es tarde para trabajar el cuerpo y poder lucirlo en una bonita playa.

Que se lo digan a Sebastián Yatra, que no duda en volver a lucir su abdomen como hizo hace un año. El cantante, que tuvo una intensa relación con Aitana, ha sido pillado 'in fraganti' en pleno centro de Madrid trabajando su musculoso cuerpo. En concreto, fue captado por una cámara en el emblemático Parque de El Retiro. 'Tardear' ha podido mostrar en exclusiva esas impactantes imágenes de Sebastián Yatra haciendo todo tipo de ejercicios en un área gimnástica.

PUEDE INTERESARTE Carmen Borrego anuncia que es la nueva colaboradora de 'Tardear' tras homenajear a María Teresa Campos el día que cumpliría 84 años

Como podemos ver en el vídeo superior a este artículo, el intérprete de 'Robarte un beso' o 'Corazones rotos' aparece con dos amigos más haciendo flexiones y todo tipo de movimientos con los que llegar al verano en plena forma. Pero hay más. También ha sido pillado esperando en un kiosko de El Retiro. ¿Estaría esperando un helado? ¿O un batido más 'healthy'?

Marta López: "A lo mejor no le hubiera reconocido"

Después de ver la exclusiva, la tertuliana Marta López ha dado su opinión sin filtros sobre la aparición de Yatra en el parque madrileño. "Le veo blanquito, más descuidado, pero sigue estando monísimo. Imagínate que viene una pandilla de fans, no podría entrenar", comparte la colaboradora del programa de Telecinco.

Leticia Requejo no opina igual, ya que considera que sigue teniendo "un cuerpo esculpido". Además, le ha hecho un llamamiento en directo. "Yatra, estoy aquí para ti", le lanza. "No le estoy criticando, digo que le veo mas rellenito y a lo mejor no le hubiera reconocido", responde por su parte Marta López.