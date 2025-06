Rocío Molina Madrid, 20 JUN 2025 - 08:03h.

La influencer e hija de Paz Padilla tiene novedades importantes en su vida que ha contado después de la polémica de la raspa de Cádiz

La hija de Paz Padilla se pronuncia sobre la polémica con la marca que comparte con su madre: "Sentir que dicen eso en tu tierra es duro"

Después de la tempestad llega la calma o, en este caso, una alegría para Anna Ferrer convertida en una noticia muy esperada. La hija hija de Paz Padilla ha dejado a un lado toda la polémica que ha alimentado titulares en los últimos días de su diseño de marca de la famosa raspa de pescado para su firma 'NoNiNá'. La influencer ha celebrado una alegría que era un secreto para todos y que por fin ha desvelado a sus seguidores.

Después del conflicto que ha revolucionado Zahara de los Atunes y que ha generado todo un debate en torno al uso del popular símbolo de la raspa de pescado, Anna Ferrer y Paz Padilla han vuelto a ser noticia, pero en esta ocasión no por poner en pie de guerra a los comerciantes de la zona. La influencer ha comunicado algo que le provoca felicidad y que es un adelanto de otra buena noticia que pronto podrá dar a sus seguidores.

Anna Ferrer Padilla ha presentado lo que va a ser una novedad muy importante en su vida y, en concreto, en el plano laboral. La hija de Paz Padilla se atreve con todo y tras abrir junto a su madre su propia tienda de ropa y trasladar su negocio también a Madrid, ahora puede presumir de tener una fragancia que traslada a los atardeceres de Zahara de los Atunes.

"Después de un año creándola, hoy ya es todo vuestra y estoy segura de que os va a encantar. Es literal el verano en una botella", ha definido la influencer cómo huele y a qué evoca la fragancia en la que tanto ha trabajado. El origen de esta idea tiene una historia muy bonita que Anna Ferrer ha compartido para presentar su buena noticia. "A veces olvido quién soy. Por eso muchas veces necesito parar y vengo aquí", ha dicho acerca de su paraíso en el sur.

Lo que han sido anteriormente unas semanas duras, contrasta ahora con la ilusión que tiene la influencer por uno de sus proyectos más especiales. Que su fragancia haya visto la luz significa mucho para ella. "Mi tierra, mis raíces, mi sitio de paz. Ese lugar que me recuerda que ser yo es suficiente, en donde me desnudo de todo lo que me importa", ha dicho sobre la fragancia de 'NoNiNá', que es el símbolo de Zahara.

El que haya visto la luz ha sido para ella algo muy grande, pero todavía lo ha sido más el encontrarse en plena Gran Vía de Madrid con el vídeo promocional de presentación. Toda una noticia para celebrar y que ha llegado en el momento más oportuno para ella y su madre Paz Padilla.