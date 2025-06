Natalia Sette 20 JUN 2025 - 10:59h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' muestra por primera vez cómo era su pecho antes de la operación

Un año y medio después de haberse sometido a una operación de pecho, Bayan Al Masri se sincera como nunca antes. Por primera vez, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra su antes y después, y desvela cómo fue todo el proceso. Después de enseñar cómo le quedó la nariz tras dos rinoplastias, la creadora de contenido enseña los resultados de su pecho y aclara todas las dudas de sus seguidores.

Tras abrirse en canal y hablar de su dura infancia, la influencer vuelve con un video mucho más feliz. Muy ilusionada, Bayan reconoce que está encantada con su nuevo pecho. “Me encanta mi pecho”, afirma sin filtros. Aunque han pasado muchos meses desde que pasó por quirófano, hasta ahora no se había atrevido a enseñar el cambio completo. En este nuevo capítulo de su canal, la influencer muestra su cuerpo y habla de un tema que durante muchos años fue un complejo para ella.

La exconcursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ admite que lo que más le importaba era lograr un resultado lo más natural posible. “Lo importante para mí era un resultado natural”, cuenta. A pesar de estar muy satisfecha con el cambio, también se sincera sobre un pequeño detalle con el que no contaba. “No queda simétrico”, confiesa. Además, la influencer se está replanteando volver a pasar por quirófano y aumentarse la talla pues aunque está contenta con el resultado, siente que con ciertas prendas de ropa no se nota realmente el aumento. Sin embargo, tiene un miedo atroz a pasar por quirófano de nuevo y es por ello por lo que se lo está planteando aún. “Es el único miedo que tengo”, admite.

Bayan Al Masri habla abiertamente del complejo que tenía antes de operarse

Bayan se sincera y habla abiertamente de todo lo que sufrió durante su infancia y adolescencia. “Lo pasé muy mal en el colegio por el pecho”, reconoce. Mientras muchas chicas de su edad ya lucían escotes porque les había crecido el pecho, ella vivía con la inseguridad de no ver su cuerpo desarrollarse de la misma forma. “A mí no me crecían”, comenta con total honestidad.

La influencer confiesa que evitaba usar escotes porque no se sentía cómoda con su cuerpo. “No me ponía escotes”, recuerda y cuenta que siempre le pedía a su madre que le comprara sujetadores con relleno. Ahora, un año y medio después, Bayan Al Masri muestra con orgullo el resultado y agradece haber tomado la decisión pese a los miedos iniciales. Además, desvela cómo fue la reacción de sus padres al enterarse de la operación y que pensaba Eros sobre su pecho natural ¡No te pierdas su gran transformación!