Equipo mtmad 20 JUN 2025 - 12:30h.

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' se disculpa con su familia por todos los problemas que le ha causado

Lucía Sánchez abre las puertas de su nueva casa antes de reformarla

Lucía Sánchez regresa una semana más a su canal para hablar con el corazón en la mano sobre el perdón. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ sigue compartiéndolo todo con sus seguidores tras las semanas de parón en las que desapareció. Despues de aclarar el motivo real de su ausencia , la gaditana vuelve para confesar la culpabilidad que siente por el daño que ha causado a su familia.

La influencer se sienta frente a la cámara para hablar sin rodeos sobre lo que está dispuesta a perdonar o no en su vida. El perdón es un tema muy importante para Lucía y sobre el que ha reflexionado mucho en los últimos años. Tras romperse al hablar de la ayuda que le da su familia con su hija Mía , la de Cádiz ha querido detenerse también en pedirles perdón y sincerarse sobre todos los problemas que les ha causado. “Mi familia ha sufrido mucho”, confiesa.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ recuerda su paso por ‘GH DÚO’ y cómo se abrió pidiendo disculpas públicamente a su familia. “Me siento bastante culpable” confiesa la gaditana acerca de su arrepentimiento sobre el daño que ha causado a las personas que más quiere. Lucía habla de lo mucho que le cuesta expresarse con su familia y añade que su perdón hacia ellos siempre será el más sincero y real. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Lucía Sánchez, emocionada al pedir perdón a su familia

La de Cádiz se ha sincerado sobre lo que ha sufrido su familia desde sus primeros pasos por televisión. Ha comentado la culpabilidad que siente por todo lo que ha hecho y que ha afectado a su círculo más cercano. No es la primera vez que la influencer se disculpa en público con su familia, pero no deja de emocionarse hablando sobre el tema. “Es la que nunca me abandona” confiesa al dirigirse a su familia pidiendo perdón.

Después de regresar de su desaparición y abrir las puertas de su nueva casa, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ vuelve a un nuevo capítulo de ‘Yo primero’ sin pelos en la lengua. Lucía Sánchez habla sobre el perdón desde distintos puntos de vista y no solo se sincera sobre su familia, sino que habla de lo que jamás perdonaría y sobre pedirle perdón a la persona más importante de su vida: su hija Mía. ¡Entérate de todo dándole play al vídeo!