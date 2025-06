Susana Molina señala los aciertos y errores de su boda con Guille Valle

Rocío Molina Madrid, 20 JUN 2025 - 11:03h.

La ganadora de 'Gran Hermano' hace balance de su enlace con Guille Valle: sus aciertos y errores

Gonzalo Montoya destapa que Susana Molina lo invitó a su boda con Guille Valle: "Ella lo es todo"

La boda de Susana Molina con Guille Valle sigue copando titulares. Al cumplirse una semana del feliz día, la propia ganadora de 'Gran Hermano 14' ha hecho balance y se ha sincerado con sus seguidores para señalar los grandes aciertos y también errores de su enlace. La influencer no ha tenido miedo de ser crítica e incluso reprocharse algunos de los fallos de los que, pasada la emoción, ahora ha sido consciente.

La suya la han descrito como una boda clásica, pero no convencional en la finca El Gasco de Torrelodones que tuvo lugar el pasado 13 de junio. Un día que han calificado todos como muy emocionante y repleto de momentos para el recuerdo, aunque Susana Bicho también ha destacado que hubo desaciertos. La propia novia ha sido crítica con algunas de sus decisiones y el resultado obtenido y así se lo ha hecho saber a sus seguidores a través de sus historias de Instagram.

Los grandes aciertos para Susana Molina de su boda

En caso de tener que hacer un ranking de sus mejores decisiones para ese gran día, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' lo tiene claro: para ella, el sitio y la comida fueron lo mejor y lo más alabado por todos. "Las cosas más caras. Cuando empiezas a preparar una boda todo vale un pastizal para que te asegures que la comida esté buena. Fueron los puntos que más se diferenciaron", admitía y dejaba claro que no se trataba de una colaboración.

Otro de sus grandes aciertos y que fue una elección que todos agradecieron después fue la celebración de una postboda alquilando una casa todo el fin de semana con piscina y barbacoa. También considera que fue un acierto poner una barra de carajillos. "A la gente le encantó". Ese fue el momento en el que comentaron todos los detalles de su gran día.

Y a la hora de valorar su look, además de estar encantada con su vestido, la amiga íntima de Anabel Pantoja ha alabado la elección de sus tacones. Sus zapatos metalizados eran de la marca Uniq Shoes, con punta cuadrada, cintas finas en el empeine con hebillas de cristalitos y tacón ancho trapezoide. Esto último la hizo sentir muy cómoda en el césped y podría haberlos tenido puestos hasta el fina, sino hubiera sido porque tenía otros comprados para la ocasión.

La influencer ha destacado que el poner la música en directo y la elección de sus canciones dio mucha emotividad a la ceremonia y ha ensalzado la profesionalidad del equipo al que contrató. Y, para terminar su lista de satisfacciones, la ganadora de 'Gran Hermano' ha recalcado el original detalle que tuvieron con los invitados. Además de tener un significativo gesto con sus amigas, la pareja en vez de dar regalos a cada invitado, hizo una donación a una protectora de animales.

Los errores de los que se queja Susana Bicho

Susana Molina sí que ha sido crítica a la hora de juzgar lo que ella considera unos errores en su boda con Guille Valle. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' calculó todo a medida, pero no cayó que se casaba un viernes a las afueras de Madrid y eso trajo consecuencias. Sus invitados, que fueron en bus, se retrasaron debido a que durante la ruta se encontraron con tres accidentes en la carretera, así como el tráfico.

Y, aunque ella está acostumbrada a las alfombras rojas y eventos, sí que decidió que ese día no quería perder mucho tiempo en fotos oficiales. Y, aunque tiene algunos posados ahora ve que le faltan instantáneas oficiales con familia y amigos. "Fue culpa mía, no quería estar todo el rato haciéndome fotos. Me lo quería pasar bien. No tenía que haber sido tan cabezona", ha reconocido ahora.