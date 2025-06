Fiesta 21 JUN 2025 - 21:04h.

Kiko Jiménez no ha dudado en responder a su suegra desde el plató de 'Fiesta'

Maite Galdeano reaparece y carga duramente contra Sofía Suescun y Kiko Jiménez: ''Me ha echado de casa por un cerdo''

Maite Galdeano ha estado alejada de los focos mediáticos mucho tiempo, pero casi un año después de que estallase su guerra familiar con su hija Sofía Suescun y su yerno Kiko Jiménez por haberla echado de casa, la 'elegida de Dios' ha vuelto a pronunciarse y lo ha hecho en 'Socialité' con unas duras declaraciones hacia ellos.

Maite se ha referido a Kiko como ''un cerdo'', asegura que Sofía está ''equivocada'' y afirma que ''algún día se dará cuenta''. Además, confirma que ''no quiere saber nada de ellos''. Tras lo ocurrido, Kiko Jiménez ha escuchado las duras palabras de su suegra en 'Fiesta' y no ha dudado a la hora de responderle.

Las duras declaraciones de Maite Galdeano sobre su hija y su yerno

'Socialité' conseguía localizar a Maite Galdeano y hablaba, en exclusiva, con ella. La exconcursante de 'GH' se refería a su hija Sofía Suescun y a su yerno Kiko Jiménez de manera muy dura y contundente, e incluso llegaba a calificar a Kiko de ''cerdo''.

''Imaginaos como estoy ¿Cómo puede estar una madre que la ha echado su hija de casa? por un cerdo. Estoy muy mal, me tendré que poner bien por mi fuerza motora. Estoy en la playa y voy a vivir en la playa hasta que me muera. Vivo en un barco, de momento, porque no tengo casa'', afirmaba.

Como no podía ser de otra manera, Kiko Jiménez ha reaccionado a las palabras de su suegra y lo cierto es que no entiende por qué Maite vuelve a atacarle:

"Yo no sé por qué habla ahora de mí, no sé ni dónde está. Lo que le debería importar es que estoy haciendo feliz a su hija. Me ha insultado una vez más sin venir a cuento y que no entiendo, debería estar agradecida por lo feliz que hago a su hija".

Kiko le ha explicado a Emma García que están completamente alejados de Maite porque cada poco tiempo aparece insultándoles y porque no se ha puesto en manos de profesionales como prometió que haría:

"No sabemos nada de ella, nos llega alguna cosa a través de Cristian pero no sabemos mucho. El hermano de Sofía sí que se preocupa algo más por ella, pero nosotros estamos completamente alejados y así vivimos mejor. Maite dice que va a escribir un libro, pero la que sí que podría escribir uno es Sofía, que su vida sí que ha sido difícil, sin padre ni madre. Pese a todo esto yo a Sofía la veo bien, la veo mejor que nunca, con ganas de ir a eventos y de estar con gente, ganas de sociabilizar".