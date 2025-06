El hijo mayor de Marta López aparece por sorpresa en '¡De viernes!': "Te mereces ser feliz, mamá"

Jorge, el hijo mayor de Marta López, ha sorprendido a la colaboradora a una semana de su boda: "No me lo creo, ¿de verdad estás aquí?"

Marta López nos coló en su casa y nos presentó a Jorge, su primer hijo, en 2007: "Tiene nueve días"

Marta López pasará por el altar la semana que viene y lo cierto es que no puede estar más feliz. Lo hace con Alejandro, un fisioterapeuta de 39 años al que conoció a través de unos amigos y de quien está profundamente enamorada: "Tiene la sonrisa más bonita del universo".

Marta, que ya estuvo previamente casada, está nerviosa ante su inminente enlace: "Pensaba que al ser la segunda vez no iba a estar tan nerviosa, pero no, estoy atacada". La boda será una fiesta por todo lo alto para la que Marta ha contado con más de 300 invitados: "Entre familia y amigos nos salen más de 340 personas, pero es que yo llevo 25 años ininterrumpidos en televisión, he conocido a muchas personas que se han convertido en amigos".

Para Marta, Alejandro es sin duda el hombre de su vida, pero también existen en su día a día tres "hombrecitos" sin los que no podría sentirse tan feliz y completa: sus tres hijos. Jorge, Teyo (cuyo nombre "oficial" es Hugo) y Javier son ya tres hombrecitos de 18, 16 y 11 años que están felices con la boda de su madre.

Precisamente uno de ellos, Jorge, ha decidido enfrentarse a su "miedo" por la televisión para sorprender a su madre tras la entrevista en '¡De viernes!¡. Jorge, que ya tiene 18 años, aparecía en el plató del programa de Bea Archidona y Santi Acosta con un enorme ramo de flores para su madre:

"Te mereces todo lo mejor en esta vida y todo lo bueno que te pase porque te lo has ganado, mamá". Marta, que no creía lo que estaba pasando, se emocionaba: "No me creo esto, no sé si es real o estoy soñando, él es muy tímido, le debe estar costando horrores hacer esto. Te quiero mucho, hijo mío".