Lara Guerra 21 JUN 2025 - 00:21h.

Anita Williams acude a '¡De viernes!' y se abre en canal sobre los momentos más duros de su vida

Anita Williams destapa su complicado pasado como mujer maltratada y el episodio más duro que sufrió: "Tenía toda la cara sangrando"

Compartir







Tras su salida de 'Supervivientes' como cuarta finalista, Anita Williams se sienta en ¡De viernes! para relatar los episodios más duros de su vida. Uno de ellos gira en torno a sus viviencias dentro de la cárcel.

"Llevaba dos semanas en la academia porque estaba estudiando para ser Mossos D'Esquadra y mi familia son Guardias Civiles osea que quería seguir con ese trayecto. Cuando me pillaron que había robado la camiseta pensé como de mi DNI me va a llegar la denuncia y no voy a poder estudiar", asegura Anita.

Asimismo, la que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' desvela más detalles del motivo que le llevó a ingresar en prisión: "Les di el DNI que me había dejado una amiga para salir de fiesta y le llegó la denuncia. Me pusieron las horas para cumplir con la comunidad, que fueron 300 y pico, las hice casi todas y me fui a Madrid a vivir y me olvidé de eso porque tenía que centrarme en mí otra vez".

Asimismo, sobre su vida en Madrid, Anita explica que se centró "en el trabajo y de un día para otro estaba en un hotel y vino la policía a mi puerta. Me dan la notificación, me llevan a la comisaria y me preguntaron si quería un abogado, yo no entendía para qué era. Cuando fui a firmar ponía en el papel 'ingreso en prisión' y le dije que se había equivocado"

Anita Williams, sobre su vida en prisión: "He aprendido a pensar mucho y a valorar las cosas"

Tras confirmarle que los datos eran correctos, Anita asegura que "si llegan a decírmelo antes hubiese podido hablar con mi madre, hubiera pedido un abogado y no todo así tan loco. Me llevaron directa a los juzgados de Plaza Castilla. Yo tenía 22 años y no tenía ni a mi familia en Madrid"

Por otro lado, Anita comenta que tuvo que llamar a su madre "desde prisión porque me habían quitado el móvil. Gracias a Dios me lo cogió y cuando respondimos me puse a llorar, ella estaba sofocada perdida y claro a los meses cuando vinieron me enteré que era porque faltaban 20 horas de la comunidad. Nadie me habia explicado absolutamente nada anteriormente y entre sin saber que había hecho. Cuando salí de allí tenía claro que no quería ser una persona que hacia que su madre sufriera hasta sin querer.

Sobre lo que ha aprendido, Williams confiesa que "ahora pienso mucho y valoro las cosas. Escribía mucho porque era una forma de explicarle a la gente como lo estaba llevando porque cuando sales de un lugar así, muchas cosas se olvidan. Sobre cosas duras, Anita asegura que lo peor de todo era el agobio de estar 12 horas encerrada.

Por último, sobre una de sus experiencias más duras, Anita confiesa que "hubo una chica también que me empecé a llevarme bien con ella y le gustaba, vino la novia de ella y se pensaba que me estaba liando con ella...yo vivía subiendo el módulo y saliendo del comedor me pegó por la espalda y al girarme la grité y vinieron a por mi los guardias...esa ha sido mi historia más 'dura' dentro".