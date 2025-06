Equipo Outdoor 21 JUN 2025 - 12:25h.

La influencer cuenta en sus redes cómo una mujer intentó hacerse pasar por una invitada

Susana Molina recibe una oleada de críticas por el vestido escogido para su boda con Guille Valle

El pasado viernes 13 de junio, Susana Molina y Guille Valle se dieron el 'Sí, quiero' acompañados de sus familiares y amigos cercanos. La influencer celebró una boda de ensueño durante todo el fin de semana en la finca El Gasco, a las afueras de Madrid.

Pero parece que durante los días previos a la boda no todo fue de color de rosa. Al parecer, y según cuenta Susana Molina a través de sus stories de Instagram, hubo alguien que intentó colarse en varias ocasiones a su boda, como ella lo denomina con un toque de humor, ''una infiltrada''.

Susana empieza explicando que se le había olvidado contar una anécdota sobre su boda, una historia que ella cree que es ''para flipar'', y así es, porque revela que una mujer intentó colarse haciéndose pasar tanto por una invitada como por una trabajadora.

''Cuando estaba organizando mi boda, en varias ocasiones, de hecho ya no cogía el teléfono cuando era número oculto, se hicieron pasar por una invitada mía que se había roto una pierna y que iba en silla de ruedas y que necesitaba información sobre los accesos diferentes de la hacienda para no entrar por el principal porque sabía que por ahí no iba a poder entrar. No sé cuál era la intención'', comienza explicando la influencer.

Y revela que esa no fue la única vez: ''Se hicieron pasar por diferentes proveedores para intentar tener información o acceder el día de la boda y también, una chica que creemos que se hizo pasar por invitada que se había roto una pierna, le dijo la chica de la finca que me llamase pero dijo 'no quiero preocuparla porque estaba muy nerviosa y no quiero darle la noticia de que me he roto la pierna''.

"Y luego se ve que la misma chica se hizo pasar por florista. No sé hasta qué punto eso es legal. Se hizo pasar por florista, yo tenía que ir antes a hacer los arreglos y quería ver cómo le dábamos acceso y demás. El interés lo entiendo, pero ¿cuál es la intención? ¿Qué pensabas hacer? ¿Entrar, hacer fotos? ¿Era alguien de prensa, un vecino que se quería colar? Una vez dentro, ¿qué haces?", se pregunta Susana.