Silvia Herreros 20 JUN 2025 - 18:18h.

La exconcursnate de 'GH VIP' se somete a su segunda operación por su enfermedad

La modelo curvy lleva meses haciendo frente a un problema de salud "bastante grave"

Compartir







Susana Bianca ingresa en el hospital, donde se encuentra a punto de ser operada. Meses después de hacer saltar todas las alarmas y de recibir una "noticia de salud bastante grave", la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' reaparece desde un centro hospitalario de Madrid y anuncia su inminente paso por quirófano.

La modelo curvy nunca quiso hacer público su complicado diagnóstico, aparentemente agravado por una serie de "errores médicos que lo han complicado todo". La exnovia de Zeus Montiel celebraba entonces poder estar viva y hacía referencia a una intervención quirúrgica que tuvo lugar poco después. Menos de dos meses después de aquello, Susana debe ser operada por segunda vez.

PUEDE INTERESARTE La vida actual de Zeus Montiel: de su salto a México a su situación sentimental

A principios del mes de mayo, la amiga de Jessica Bueno y Amor Romeira hacía referencia a la semana de su operación como la peor semana de su vida. Mientras compartía imágenes y vídeos llorando y con una vía en el hospital, señalaba que vivió el apagón del 28 de abril estando ingresada: "La operación... ufff el dolor tan desagradable y fuerte, la fiebre tan alta, los hospitales, el postoperatorio que no termina, un apagón justo cuando me sentía al borde… Jamás había estado tan tan débil".

PUEDE INTERESARTE Amor Romeira y Susana Bianca son trasladadas al hospital en ambulancia tras ser atropelladas

Desde entonces no ha habido novedades referentes a su estado de salud. Susana ha estado haciendo aparentemente vida normal y ha continuado compartiendo imágenes y vídeos a través de sus redes sociales. Desde las plataformas ha sorprendido con esta imagen con la que anuncia su nuevo e inmediato paso por la sala de operaciones.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Aunque no lo ha especificado y no ha dado demasiados detalles sobre lo que le ocurre, su situación actual podría estar relacionada con su grave y reciente diagnóstico. "A punto de entrar en quirófano. Siempre con una sonrisa, porque no queda otra que mirar hacia adelante", escribe junto a esta imagen que ha querido acompañar junto al emoticono de una estrella.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Sin perder la sonrisa y tratando de mostrarse lo más optimista posible, la canaria se prepara para su siguiente operación. Una intervención cuyos detalles por el momento no han trascendido.