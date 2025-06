El verdadero motivo por el que Kate Middleton no acudió a la Royal Ascot: "Buckingham no quiere que se sepa"

Fiesta 22 JUN 2025 - 17:58h.

Concha Calleja ha contado en exclusiva en 'Fiesta' que la Princesa de Gales tuvo que ser hospitalizada el pasado miércoles

La fotografía del príncipe Guillermo hecha por Kate Middleton que han compartido por su 43 cumpleaños: "Con amor"

Compartir







El pasado miércoles 18 de junio se celebraba la tradicional bienvenida al verano en el hipódromo de Berkshire en la multitudinaria Royal Ascot. Pese a que la presencia de Kate Middleton había sido confirmada días antes, lo cierto es que en el último momento desde el Palacio de Kensington se decidía que la Princesa no acudiese a las míticas carreras de caballos.

Los asistentes esperaban con fervor que Kate apareciera en el evento pero, a escasos minutos de su entrada, se comunicaba su no asistencia. Desde Casa Real no daban explicaciones de lo sucedido y los rumores comenzaban a correr como la pólvora. ¿Había sufrido Kate Middleton un empeoramiento de salud? Concha Calleja, experta en la familia real británica, ha contado en exclusiva en 'Fiesta' el motivo por el que la Princesa finalmente no acudió a un evento tan esperado por sus súbditos.

Kate Middleton tuvo que ser hospitalizada

Concha le explicaba a Emma García y a los colaboradores de 'Fiesta' que la Princesa se levantó el pasado miércoles encontrándose mal:

"Kate se sintió muy mal cuando se levantó y pensaban que mejoraría, los médicos de Palacio le atendieron, pero no mejoró. Había un desconcierto muy grande entre todos los que estaban allí, al final necesitó atención médica hospitalaria. Esto es lo que me cuentan y lo que Palacio no va a decir ni quiere que se sepa".

Concha ha explicado que este ingreso está directamente relacionado con el hecho de que la Princesa aún no ha recibido el alta médica por su enfermedad:

"La caída de popularidad que está sufriendo la Casa Real Británica ha forzado que Kate Middleton vuelva a sus obligaciones protocolarias antes de lo debido, ella aún no se ha recuperado y meterle tanta prisa no está beneficiando a su salud".