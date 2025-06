La mujer de Fede Valverde charla con Cruz Sánchez de Lara como protagonista del último capítulo del programa de Mitele 'Madres: desde el corazón'

Mina Bonino ha hablado alto y claro. En su intervención en el programa 'Madres: desde el corazón', espacio de Mitele conducido por Cruz Sánchez de Lara en el que la mujer de Fede Valverde es la última protagonista, la periodista argentina ha reflexionado sin rodeos sobre su experiencia con la maternidad, tal y como se observa en el vídeo.

La esposa del futbolista argentino se ha sincerado sobre algunas de las etapas más dolorosas de su vida como madre, desde los cambios físicos que experimentó con su primer embarazo tras haber sufrido problemas alimenticios hasta su pensamiento sobre lo que significa ser madre.

"La maternidad está sobrevalorada, es muy difícil", manifiesta la influencer en el espacio de Mediaset. Bonino, Valverde y sus hijos, Benicio y Bautista, viven en Madrid en una de las zonas más exclusivas de la capital, una urbanización cerrada donde también residen otras estrellas del fútbol y figuras del entretenimiento. Seguridad privada, casas de millones de euros, jardines, privacidad absoluta y todos los servicios a su alcance.

El contexto económico

Mina no lo oculta. Y no lo disfraza. De hecho, lo utiliza para poner en evidencia lo que muchas veces no se quiere decir: que la maternidad cambia drásticamente dependiendo del contexto social y económico en que se vive. Y asevera que, si su situación fuera otra, quizá no se hubiera planteado tener hijos.

"No sé si hubiese sido madre si no tuviera la vida que tengo, porque para tener un hijo y no darle todos los gustos quizá no lo hubiese hecho. Lo digo personalmente porque mentalmente es muy difícil. Si no tuviese ayuda, ¿cómo lo hago?", espeta la influencer.

De este modo, la joven asevera que si no tuviera acceso al nivel de vida que tiene gracias a la carrera profesional de Valverde -y a su propia trayectoria previa como periodista y ahora como creadora de contenido- probablemente no habría sido madre. No por falta de deseo, sino por todo lo que implica criar: tiempo, salud mental, soporte económico y presencia real.

"Yo, desde mi lugar de persona rica con todas las necesidades cubiertas y más, tengo una vida que no es la típica. Mis hijos viven en una casa con piscina interior, entonces yo hablo desde el privilegio", subraya. "Pero imagínate las madres solteras, que tienen a la familia lejos, las parejas que no llegan a fin de mes, que no tienen casa propia... ¿Cómo les explicas que la maternidad es lo mejor del mundo?", se pregunta Bonino.

Mina recalca que este es su pensamiento, y su forma de ver la vida, y lo cuenta desde la perspectiva de una mujer consciente de su posición de privilegio y del contraste brutal con otras realidades que no se suelen mostrar.