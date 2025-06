Equipo mtmad 23 JUN 2025 - 16:15h.

La exconcursante de 'Supervivientes' recrimina a Tony Spina tras sincerarse sobre su dura situación

Oriana Marzoli dedica unas palabras a Marta Peñate sobre su larga enemistad, en el programa completo: Disponible en Mitele

Oriana Marzoli llega al último capítulo de ‘En todas las salsas’ en un momento muy duro de su vida. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ visita el videopodcast para abrirse en canal para hablar sobre el duro diagnóstico de su perro Cocco y pedir ayuda . Coincidiendo con una situación tan dificil para ella, la de Venezuela aclara si ha hablado con Tony Spina tras la pérdida de su bebé y también le reprocha.

La extronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ ha protagonizado su propio docu-reality, ‘Inside Oriana’ en el que revivía, avergonzada, su historia de amor con Tony Spina . Hoy, los colaboradores del videopodcast han querido averiguar si la influencer se ha vuelto a encontrar con la pareja de Marta Peñate y si han hablado tras la dura pérdida de su embarazo. Oriana no se lo ha pensado dos veces y ha respondido tajante sobre el tema.

“¿Has hablado con Tony después de todo lo que ha pasado?”, lanzaba directo la pregunta Chema, colaborador de ‘En todas las salsas’. La exconcursante de ‘Supervivientes’ no solo ha respondido sin rodeos, sino que ha aprovechado para recriminar al italiano. “No me ha escrito por mi perro”, declara afectada Oriana. La venezolana no está pasando por un momento nada fácil y aclara que Tony Espina no se ha puesto en contacto con ella en ningún momento. ¡No te pierdas sus declaraciones!

Programa completo: Oriana Marzoli, enemistada con Marta Peñate, le lanza un mensaje

La que fuera tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ no ha tenido reproches solo para su expajera, Tony Spina. Ha aprovechado su visita al plató para aclarar uno de los muchos motivos de su enfrentamiento con Marta Peñate. La influencer declaraba en el pasado que la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ no era el prototipo habitual de Tony, lo que causó una dura reacción en la canaria. “Si te ofendes es problema tuyo”, comenta Oriana sin filtros.

El nuevo capítulo de ‘En todas las salsas’ llega con la visita de Oriana Marzoli para actualizar sobre su vida y aclarar todo sobre las últimas polémicas. La exconcursante de supervivientes dedica un sorprendente mensaje a Violeta Mangriñán y comparte la drástica decisión que ha tomado por la enfermedad de su perro. El videopodcast viene además con entrevistas en exclusiva del ‘Lola Lolita Land’. Comentamos en la situación sentimental de Sofía Surferss y el futuro laboral de la anfitriona del evento. ¡Entérate de todo dando play al vídeo!