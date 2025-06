Ana Carrillo 23 JUN 2025 - 21:54h.

La ganadora de 'Gran Hermano' ha reaccionado al hecho de que Anabel Pantoja filtrase por error su vestido de novia

Susana Molina destapa que alguien intentó colarse en su boda: ''No sé hasta qué punto esto es legal''

Susana Molina vendió la exclusiva de su boda a una revista, pero a diferencia de otros famosos que toman la decisión, permitió a sus invitados tomar fotos del evento y usar sus teléfonos móviles en todo momento. Un grupo de los asistentes eran influencers, como es el caso de su mejor amiga, Anabel Pantoja, que quiso mostrarle a sus millones de seguidores de Instagram su look y filtró, por el error, el vestido de la novia.

La prima de Isa Pantoja compartió un carrusel de fotos en un post y en una de esas instantáneas posaba mirando a David Rodríguez, su novio y padre de su hija Alma, pero al fondo de la imagen se veían a los novios. Se revelaba así el secreto mejor guardado y las críticas le llovían a la exconcursante de 'Supervivientes', pues muchos dudaron sobre si se trataba de un error o si lo había hecho a propósito para que le subiera el engagement.

También la criticaron por elegir un vestido negro para una boda, por no llevar sujetador y por su físico. Unos comentarios hirientes y fuera de lugar que llevaron a la sobrina de Isabel Pantoja a romper a llorar. Ella misma compartió una foto llorando y revelando que estaba así por los comentarios destructivos que había estado leyendo en Instagram.

Un reportero de 'GTress' le ha preguntado a la protagonista de aquel día, Susana Bicho (nombre con el que se la conoce en redes), qué opina de las críticas que ha recibido su mejor amiga por filtrar su vestido y ha asegurado que no vio "nada" los días posteriores a la boda, por lo que no se enteró de este deliz; una explicación que no ha convencido a sus seguidores, que han comentado en TikTok que creen que lo dice para proteger a su amiga.

Por otra parte, ha manifestado que le parece fatal que critiquen a Anabel por su físico y ha confesado que cree que la critican por todo lo que hace y que ya está cansada de la situación: "Se la critica por todo y todo por lo que se la critique me va a parecer mal".