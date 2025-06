El fundador de Amazon tenía previsto celebrar una de las fiestas principales de su enlace en la Scuola Grande della Misericordia

La millonaria boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez: cuánto cuesta, invitados y protestas

Compartir







El que debía ser uno de los eventos sociales más exclusivos del año lleva días marcado por la polémica. Tras meses de preparación, Jeff Bezos, fundador de Amazon y uno de los hombres más ricos del mundo, se ha visto obligado a cambiar la ubicación de la celebración de su boda con Lauren Sánchez en Venecia, que ya ha comenzado con una fiesta de la espuma en su yate de lujo, Koru, de 500 millones de dólares.

En un primer momento, Bezos y Sánchez tenían previsto celebrar una de las fiestas principales de su enlace en la Scuola Grande della Misericordia, un histórico edificio en el centro de Venecia. Sin embargo, el equipo de organización del enlace ha tomado la decisión de trasladar la fiesta a un nuevo escenario: el Arsenale de Venecia, concretamente a la zona conocida como Le Tese.

PUEDE INTERESARTE La curiosa rutina de Jeff Bezos que le permite conseguir todos sus logros

Este antiguo astillero naval de la República veneciana, ubicado en una zona más aislada y con control de accesos, ofrece mayores ventajas logísticas y de seguridad. Es un espacio cerrado, lejos del bullicio turístico y mucho más fácil de proteger, tanto por tierra como por mar.

¿Cuál ha sido el motivo que ha llevado al magnate a cambiar sus planes? Las protestas que se llevan desarrollando en la ciudad desde hace días. La elección del lugar generó una oleada de indignación entre ciudadanos y colectivos que denuncian el exceso de turismo y los efectos del cambio climático. Venecia, que ha sufrido durante años el impacto del turismo masivo y la pérdida de población residente, ve en este tipo de celebraciones privadas una amenaza directa a su identidad.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las protestas no se hicieron esperar. El colectivo "No Space for Bezos" ha organizado actos para visibilizar su rechazo al evento, incluyendo planes para desplegar inflables en forma de cocodrilo en los canales venecianos durante la boda.

A estas protestas se sumaron otras organizaciones como Greenpeace y el grupo británico 'Everyone Hates Elon', que colgó una enorme pancarta en la Plaza de San Marcos con el mensaje: "If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax", es decir, "Si puedes alquilar Venecia para tu boda, también puedes pagar más impuestos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Aunque no se ha cancelado el resto del programa nupcial -que incluye varias jornadas de celebración con invitados de alto perfil como Kim Kardashian, Katy Perry, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Lady Gaga y Eva Longoria-, la decisión de mudar al menos una de las fiestas importantes revela el impacto que la contestación ciudadana ha tenido sobre el evento.

Los organizadores del evento han evitado hacer comentarios públicos sobre las razones del cambio, pero lo que está claro es que se busca evitar cualquier incidente o interrupciones que ensombrezcan la velada.