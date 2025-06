Claudia Montes, más conocida como la 'amiga' Miss Asturias de Ábalos, afirma en una entrevista que no mantenía una relación con el exministro, sino con Iker Casillas

Ana Rosa Quintana, sobre el caso Koldo: "Nuestro Gobierno queda retratado como el más reputado del mundo"

Compartir







Claudia Montes, más conocida como la supuesta amiga Miss Asturias de José Luis Ábalos, ha concedido una entrevista a OK Diario y ha negado haber tenido una relación con el exministro. Además, lo ha hecho argumentando que en ese momento tenía una relación con otra persona: el exportero del Real Madrid Iker Casillas. "Han dicho que estaba con Ábalos, pero yo llevaba un año con Iker Casillas", afirmó. Además, revela que se enamoró de él "un poquito" y que los dos tenían muy claro hasta dónde podía llegar su relación.

Iker Casillas no ha tardado en salir al paso de estas declaraciones y lo ha hecho con contundencia: "No he visto en mi vida a esta mujer. ¡Qué barato cuesta decir tanta gilipollez! En fin... más de lo mismo", ha escrito en su cuenta de la red social X.

Claudia Montes habló también anoche en el programa 'Código 10' de Cuatro. Aseguró que puso en conocimiento de altos cargos del Ministerio de Transportes algunas de las "irregularidades" que conocía, entre ellos, Óscar Puente, ministro desde 2023. "De Óscar recibí que se iba a poner contacto conmigo su jefa de gabinete, Encarna, y a día de hoy no se ha puesto en contacto", asegura.

Montes afirma que está "cansada" de las "mentiras" y de "tanta injuria": "Veo mi foto al lado de prostitutas, queriendo compararme con ellas", expone.