José Luis Ábalos ha desmentido a través de redes sociales la información que le relaciona con Valeri

José Luis Ábalos ha sugerido ante el Tribunal Supremo que las grabaciones realizadas por Koldo García pueden estar manipuladas

José Luis Ábalos, exministro de Transportes y antiguo secretario de Organización del PSOE, ha desmentido en redes sociales la información que ha surgido esta jornada y que apunta a la aparición de un nuevo nombre en su listado de 'amigas'.

La revista 'Lecturas' ha asegurado que Valeri, una mujer trans que mantuvo una relación con Álvaro Muñoz Escassi, forma parte de esa lista. La propia mujer dice ser "una de las colombianas de los audios de Ábalos". Sin embargo, el exministro ha publicado un mensaje en su cuenta de X en el que niega de forma rotunda conocerla.

"Además de mentira, esto es demencial. No conozco de nada al tal 'Valeri Cuéllar'. Nunca antes sabía ni siquiera de su existencia. Lo que es indudable que se trata de un personaje siniestro que se apunta al circo mediático para adquirir notoriedad, pero la culpa de permitirlo es del medio que le da cobertura a esta mentira, a este engaño y a esta argucia. Lo que me faltaba es que me endosarán también una historia con este ser. Directamente ya no existen los pseudomedios. Todos se han convertido en la misma cochiquera", ha indicado Ábalos, antes de agregar.

Ábalos anuncia que emprenderá acciones judiciales

"Pese a la imposibilidad de enfrentar judicialmente tanta basura mediática y política, emprenderé inmediatamente acciones judiciales contra este impostor y el medio que ha puesto en marcha esta repugnante fake news", ha precisado Ábalos, que ha lanzado una crítica a los medios.

Valeri contó en la entrevista que tuvo encuentros con famosos y con un político, en este caso, la revista ha confirmado que se trata de Ábalos, confirmando que ofrecerá más detalles sobre sus encuentros, cuántos fueron, cuándo y dónde además de quién más estaba presente en ellos y si hubo una transacción económica por esas citas.