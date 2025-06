Isa Pantoja comparte un tierno momento de Alberto Isla con su hijo recién nacido

Silvia Herreros 25 JUN 2025 - 10:40h.

La hija de Isabel Pantoja presume del precioso momento familiar que ha vivido con sus dos hijos tras dar a luz a su bebé con Asraf

Cairo, origen y significado del nombre que los exconcursantes de 'GH VIP' han escogido para su primer hijo en común

Isa Pantoja comparte el tierno momento que Alberto Isla ha protagonizado con su hijo recién nacido, Cairo. La exconcursante de 'Supervivientes', que acaba de dar a luz a su primer hijo en común con Asraf Beno, aún no ha recibido el alta hospitalaria. Hace unos minutos, la hija de Isabel Pantoja ha compartido un precioso instante de familiar de sus dos hijos juntos.

Se trata de la primera vez que vemos a Alberto Isla y a Cairo Beno juntos. Una preciosa escena que la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha querido hacer pública a través de las redes.

En la misma se puede ver también al padre de la criatura, que completamente embelesado, parece estar alimentando a su hijo con un biberón; a su lado, el joven Alberto, el hijo que Isa tuviera con 18 años fruto de su relación con Alberto Isla. El niño, que ya tiene 11 años, también parece estar muy feliz y contento con la llegada de su nuevo hermanito.

Aunque no se trata del momento en el que los dos hermanos se conocen, esta imagen familiar que la prima de Anabel Pantoja ha compartido desde la cama de la habitación del hospital de Cádiz en el que ha nacido su segundogénito, llena de emoción a la televisiva y es una prueba de lo mucho que Alberto se preocupa y quiere ya al recién nacido Cairo.

"¿Cómo comes tanto tú? ¿Eh? ¿Cómo comes tanto? ¿Por qué? ¿Quieres crecer muy rápido?", se escucha decir al que fuera nombrado Míster Universo Mundial. Ante estas palabras, 'Albertito' - como cariñosamente han llamado al pequeño siempre en casa - no duda en responder con firmeza y con una lógica aplastante: "Será mejor que coma, ¿no?".

Alberto Isla deseaba con todas sus fuerzas tener un hermano; un sueño que su madre ha cumplido trayendo al mundo al pequeño Cairo, nombre que el matrimonio formado por los exconcursantes que se conocieran en 'GH VIP' ha escogido para rendir homenaje tanto a la cultura árabe como a la occidental. Al preadolescente, no obstante, prefería que se hubiese llamado Yamal.