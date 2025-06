Ana Carrillo 26 JUN 2025 - 21:26h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha sincerado sobre su estado emocional tras ser madre de su segundo hijo vía comunicado

Isa Pantoja dio a luz a su segundo hijo, el primero en común con Asraf Beno, el pasado domingo en un hospital de Cádiz; un niño al que han llamado Cairo y que ha llegado para completar la familia que ya formaban con Alberto Isla Pantoja, el hijo que la exconcursante de 'Supervivientes' tiene en común con Alberto Isla. Cinco días después de ese momento, la influencer ha emitido un comunicado en el que se sincera sobre su estado anímico con sus miles de seguidores de Instagram.

"Estos días han sido de altos y bajos", comienza diciendo la prima de Anabel Pantoja en su escrito, en el que abre su corazón una vez más con su comunidad para hacerles partícipes de lo que está viviendo tras haberse terminado este segundo embarazo en el que ha sido muy feliz y del que conserva un recuerdo precioso, muy distinto al primero, que vivió a los 18 años.

"Sinceramente, el embarazo que he tenido ha sido idílico. He sido tan pero tan feliz que no estaba preparada para compartir mi bebé con el mundo. Él tenía que nacer ya y yo no tenía prisa por seguir sintiendo sus pataditas. Es más, no puedo ver fotos embarazadas, ni ecos, ni siquiera pude eliminar la app de embarazo todavía", ha confesado la hija pequeña de Isabel Pantoja.

"Ahora en casa estoy más tranquila y ese sentimiento por suerte cada vez es menor porque ahora es otra etapa aunque no seamos solo uno. Y también quiero acostumbrarme a eso. Saber que él está conmigo de otra forma y que puedo besarlo y achucharlo las veces que quiera", han sido las palabras con las que Isa Pi ha terminado su comunicado, quedándose así con la parte positiva de lo que está experimentando cinco días después del nacimiento de su hijo Cairo.

Actualmente, la estudiante de Derecho y colaboradora de televisión ha comenzado una nueva etapa vital en la que su familia ha crecido y en la que, diez años después de dar a luz a Alberto Isla Junior, vuelve a ser mamá de un bebé y a experimentar lo que siente en un postparto.