Ana Carrillo 26 JUN 2025 - 10:00h.

El presentador de 'Supervivientes' ha desvelado que habló con Sheila Casas, novia de Álvaro Escassi, el día de la final de 'Supervivientes'

Jorge Javier Vázquez destapa su conversación con Montoya: "Tuve la oportunidad de hablar con él"

Sheila Casas solo pisó el plató de 'Supervivientes' el día de la gran final para reencontrarse con su novio, Álvaro Escassi, que no consiguió ganar porque fue Borja González el que se hizo con la victoria por decisión de la audiencia. A muchos espectadores les hubiera gustado ver a la hermana de Mario Casas antes en plató, siendo la defensora del jinete, pero ella le explicó a Jorge Javier Vázquez en una conversación fuera de cámaras aquella noche de la gala final el motivo por el que no fue antes.

Lo ha desvelado el presentador de 'El diario de Jorge' en su blog de la revista 'Lecturas', en el que ha confesado que la vio en la zona de maquillaje y que quiso ser sincero con ella, arrancándole así una confesión: "Me la encontré en maquillaje antes del programa y le dije que menos mal que no la tuve delante en algunos momentos de la edición porque le habría montado un dos de mayo por unos comentarios que puso en redes. Y ella se reía y me contestó que su madre también le había reñido. Que por eso no venía a las galas, porque era una bocachanclas".

El catalán ha confesado que le "encanta" la hermana de Óscar y Mario Casas porque es una persona sin filtros y cree que ese tipo de perfiles son muy necesarios en la televisión, por lo que lamenta que "los malditos miedos" la coartasen a ir antes a plató para comentar el concurso de su novio en directo y no por redes: "Lo que gusta en televisión es precisamente esa gente que dice lo que piensa y no lo que los demás quieren oír".

Jorge Javier Vázquez ha ido un paso más allá y ha confesado que le encantaría trabajar con la que fuera colaboradora de 'TardeAR': "Tengo una asignatura pendiente con Sheila: trabajar más con ella. Hay madera". Sobre Escassi también ha tenido algunas palabras en su blog, asegurando que le gustó verle emocionado hasta las lágrimas en el reencuentro con sus hijos, Anna Barrachina y Álvaro Escassi Junior, porque usualmente no suele abrir tanto su corazón.