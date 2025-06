Ana Carrillo 26 JUN 2025 - 15:24h.

Mercedes Milá ha publicado la carta abierta que le ha escrito al finalista de 'Supervivientes' y exnovio de Anita Williams

Mercedes Milá es una gran fan de 'Supervivientes' y su concursante favorito de esta edición era Montoya, que se alegró mucho al saber por boca de Jorge Javier Vázquez en la final del reality que la presentadora le estaba brindando su apoyo a través de las redes sociales. El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' le mandó en esa última gala un mensaje de gratitud a la periodista.

La que fuera presentadora de 'Gran Hermano' ha recordado esas palabras de gratitud de Montoya para tomarse la libertad de escribirle una carta abierta en la que le muestra su empatía y le da varios consejos. "Querido Montoya, escuché arrobada cómo te dirigías a mí en la final de SV dándome gracias y diciéndome que me querías 'al son de tus pechos'. Pensando en esas palabras me atrevo a escribir esto", comienza diciendo esa misiva que ha compartido en Instagram.

Mercedes Milá ha explicado que escribe esta carta porque, al igual que le ocurría con los concursantes de 'Gran Hermano' cuando conducía el formato, siente que debe ayudar a aquellos rostros conocidos con los que empatiza, como es el caso del exnovio de Anita Williams. "Él no me ha contado nada de lo que le está pasando pero siento que le vendría bien leer estas palabras", ha revelado, para dejar claro que no ha hablado con él acerca de su decisión de apartarse del foco mediático.

"Dicen que has desaparecido y yo lo que creo es que has decidido desaparecer para no morir de un ataque de ansiedad. No sabes cómo puedo llegar a entenderte. En momentos así solo tu familia y amigos más cercanos podrán ayudarte. Ellos no se aprovecharían nunca de tu 'fama' ni pensarían que ahora es el momento de sacar partido a tu 'personaje', o eso creo yo. Si me equivoco me enteraré con el paso de los días. Hacer eso sería destrozarte y no puedo pensar que nadie que te quiera llegue a ese punto de maldad", ha escrito la periodista en su carta.

También añade que es su labor ahora descubrir cuál es el camino correcto y en quién debe confiar: "La televisión es muy caprichosa y a veces se enamora de personas como tú. No te asustes. Está en tu mano evitar ese daño pero tienes que saber donde están las trampas"; y le ha recordado que se ha ganado "el amor y el respeto" de muchos espectadores como ella.

"Todos nosotros ahora queremos que te cuides, que te dejes aconsejar. Sé que algún día nos conoceremos y nos abrazaremos. Espero de corazón que la vida te trate bien y puedas ser feliz como tú nos has dicho tantas veces. Eres 'verdadicidio purito' Montoya y mereces todo lo mejor", han sido las últimas líneas de esta carta abierta firmada por Mercedes Milá.