Ana Carrillo 28 MAY 2025 - 17:26h.

Mercedes Milá ha revelado las razones por las que su concursante favorito de 'Supervivientes 2025' es el exparticipante de 'La isla de las tentaciones'

Mercedes Milá es una gran fan de 'Supervivientes' y no se pierde ni un programa, pues confiesa que le tiene "atrapada". En su perfil de Instagram ya ha expresado en alguna ocasión lo mucho que le gusta el reality y esta vez ha dado un paso más allá y ha confesado que su concursante favorito es Montoya.

Le gusta tanto el exnovio de Anita Williams que no le importa que no se haga con la victoria, pues cree que los verdaderos fans como ella ya están felices con haberlo descubierto y haber disfrutado de los momentazos y las risas que les ha dejado a lo largo de las últimas semanas: "Estoy segurísima de que no voy a ser la única que ama a Montoya y que a estas alturas de 'Supervivientes' sabemos que ya ni nos importará que gane o pierda este extraordinario programa".

Esta semana la continuidad del de Utrera en el reality está en el aire porque sigue nominado frente a Carmen Alcayde tras la salvación de Anita en 'Supervivientes: Tierra de Nadie', pero a la que fuera presentadora de 'Gran Hermano' le gustaría seguir viéndolo en el reality que la tiene enganchada: "Para mí Montoya es un ser que te atraviesa el corazón, el mío ya no tiene remedio".

"Montoya es flamenco y no soporta la malediciones, como él dice [...] Habla muy deprisa y a veces parece que ni él sabe muy bien lo que ha dicho. A mí me hace siempre gracia y a veces me llego a reír con tantas ganas que provoco que Scott se despierte asustado, creyendo que alguien no controlado por él ha entrado en nuestra casa (a las horas que 'echan' el programa Scott ya ronca)", ha comentado la periodista para explicar por qué le gusta tanto este concursante que saltó a la fama en 'La isla de las tentaciones' hace menos de seis meses.