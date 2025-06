Fiesta 29 JUN 2025 - 20:57h.

Makoke confiesa en 'Fiesta' lo que ocurrió tras la bonita sorpresa

Marta López se daba el 'Sí, quiero' el pasado viernes 27 de junio en una gran boda a la que acudieron casi 400 invitados. El enlace se celebró en Madrid y estuvieron presentes muchísimos rostros conocidos, entre ellos Makoke que, sin esperarlo, recibió el ramo de la novia.

Pero algo insólito le ocurrió a Makoke en la boda de su gran amiga y la colaboradora ha acudido a 'Fiesta' para explicar detalladamente qué es lo que le pasó.

''No sé si reír o llorar'', comienza diciendo Makoke, y continúa: ''Marta me dio el ramo, estoy súper contenta, fue un momento precioso. No me lo esperaba, pusieron la canción de 'Amiga mía', se vino a por mí y no me lo esperaba para nada''.

Makoke confiesa que perdió el ramo el día de la boda: ''El ramo no lo tengo yo. No sé lo que ha pasado. Yo dejé el ramo en la mesa, me voy a bailar y cuando decido irme a mi casa, voy a cogerlo y está la mesa quitada, está el bolso y el ramo no aparece por ningún lado. Me vuelvo loca y me pongo a buscar''.

La colaboradora explica que cree que hubo una confusión y que al recoger las mesas tiraron el ramo porque en los centros de mesa también había margaritas muy parecidas a las que le había regalado Marta López.

La sorpresa de Marta López a Makoke: ''Le voy a dar el ramo''

Makoke no se imaginó en ningún momento que Marta López fuese a sorprenderla de una manera muy especial, pero así lo revelaba Marta en una conexión en directo con '¡De viernes!' el día de su gran boda:

,"Le voy a entregar a ella el ramo, ella no lo sabe, pero he preparado una canción muy especial y lo va a recibir ella'', confesaba la exconcursante de 'Gran Hermano'.