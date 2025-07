Rocío Molina Madrid, 01 JUL 2025 - 11:35h.

La exparticipante de 'LIDLT' se ha defendido de las críticas que cuestionan sus sentimientos por el ganador de 'Supervivientes 2025'

Borja González se parte de risa con el gesto de su hijo al verle llegar a Valencia: "Quiere dinerito"

Compartir







Ana López ha estallado en público tras encontrarse en sus redes críticas e insultos que la han impactado mucho. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha tratado de tomarse el hate con humor, pero el ver tan explícitos los mensajes con los que se ha encontrado en una de sus redes sociales, esto le ha hecho explotar y hacer caso omiso a los consejos que le había dado Borja González, ganador de 'Supervivientes 2025', de ignorarlos y no entrar al trapo.

La empresaria comparte en Instagram momentos de su vida, hace vídeo con notas de humor sobre la maternidad, conciliación familiar y también lo ha hecho con el cheque de 200 mil euros que ha ganado su novio tras llegar a la final y proclamarse ganador de 'Supervivientes'. Con más de 600 mil seguidores, sus reels son muy seguidos y aplaudidos, pero desde la final del reality la influencer se está encontrando también con un odio desmedido.

Como le ocurre a muchos en Instagram, de vez en cuando la joven se ha visto en el foco de los haters, pero lo que ha visto ahora le ha dejado asustada y no ha podido callarse. En concreto, lo ha visto en su perfil de Facebook que no utiliza, pero al que se le publican automáticamente los vídeos y contenidos que hace en Instagram. "La verdad es que me ha impactado porque no hay ningún tipo de filtro", ha expresado.

PUEDE INTERESARTE Ana López se alía con un conocido influencer para pedir el voto para Borja González de forma original

Canal de Whatsapp de Telecinco

Los mensajes de odio que Ana López ha recibido

Aunque Ana López suele hacer oídos sordos a las críticas o se las toma con humor, le ha sentado muy mal que la insulten y la tachen de "lagarta", "aprovechada" y otro tipo de descalificativos que le han hecho explotar a través de sus stories de Instagram.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Tú no eres nadie", "qué tonta eres", "vergüenza", "ahora te quedas con Borja por el cheque, ¿verdad?", "payasa", "más tonta y ridícula y no nace", "eres inútil"..., son un mínimo ejemplo de lo que recibe y que la exparticipante de 'LIDLT' ha querido hacer público. A raíz de su último vídeo bromeando con el cheque y con Borja González se ha cargado duramente contra ella y no está dispuesta a no defenderse.

"Son insultos que me dan impotencia de no poder defenderme. Peor hay algo que me genera mucha curiosidad. Me he metido en los perfiles y todos estos insultos tienen algo en común y son dos cosas: son de mujeres y otra es que estas tienen una media de sesenta años", ha manifestado indignada la influencer.

Lo que más le duele a Ana es que algunas mujeres, de la edad de su madre, pongan en dura su amor por Borja González y sugieran que está con él ahora por el cheque y se aproveche de ello. "Me daría vergüenza", ha admitido diciendo que no se echen luego las manos a la cabeza de lo que enseñan a los hijos.