04 JUL 2025 - 16:24h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha revelado que ha roto su relación con el consultor gallego, con el que llevaba un año saliendo

Alexia Rivas ha confirmado que ha roto su relación con Alejandro Hernández tras un año de relación. Después de los rumores de crisis, de los que se habló en el vídeo podcast de mtmad 'En todas las salsas', la exconcursante de 'Supervivientes' ha anunciado que vuelve a estar soltera en una entrevista concedida a su compañero de 'Fiesta' Omar Suárez para la revista 'Lecturas'.

"Estoy sola pero bien", han sido las palabras que la periodista ha utilizado para confirmar que su historia de amor con el consultor gallego de 31 años ha llegado a su fin tras un año de noviazgo. Se conocieron a través de una amiga en común y, después de que él le enviase varios mensajes por Instagram, ella se decidió a darle una oportunidad y se mostró muy ilusionada con lo suyo en agosto de 2024, que fue cuando comunicó en 'Vamos a ver' que estaba feliz por haber vuelto a encontrar el amor.

"Para mí el fracaso no es romper una relación, sino quedarte donde no eres feliz. Tengo mucha suerte de saber cuándo cortar una relación", ha explicado la de Ponferrada en la mencionada entrevista, donde ha añadido que la ruptura ha sido "de mutuo acuerdo" y que "no ha habido terceras personas": "Cuando te das cuenta de que no es tu sitio porque cada uno busca cosas diferentes lo mejor es no seguir".

"Le tengo mucho cariño a él y a su familia y voy a estar si necesita algo de mí. Tampoco vamos a ser mejores amigos ni le voy a contar si me beso con alguien, sería absurdo", ha comentado sobre el presente y futuro de su relación con su exnovio.

Por otra parte, ha aclarado que, aunque no lo busca activamente, no se cierra al amor solo porque acabe de salir de una relación: "No he conocido a nadie pero, si ocurriera, no voy a cerrarle la puerta a alguien que puede ser la persona de mi vida solo porque lleve soltera poco tiempo. Soy muy romántica y creo profundamente en el amor y, si surge, bien, pero no voy a forzar nada, no voy a estar con alguien sin sentir al cien por cien solo por mi deseo de formar una familia".