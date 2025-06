La periodista y colaboradora de televisión reflexiona sobre su carrera, los prejuicios, la fama y su momento profesional actual, ¡dale play!

Alexia Rivas aclara el origen de su amistad con Isa Pantoja: "Ya llevamos cuatro años siendo amigas"

En una entrevista sincera y sin filtros, Alexia Rivas repasa su trayectoria profesional y personal, dejando claro que su historia va mucho más allá de los titulares. Con una frase que lo resume todo —“Soy muchísimo más de lo que se ve por fuera”— la colaboradora de televisión se reivindica como una mujer con determinación, experiencia y mucho por contar.

De periodista a rostro mediático

Alexia recuerda con claridad y cariño el momento en el que decidió dedicarse al mundo de la comunicación y cómo esa vocación marcó sus primeros pasos como reportera.

La vocación periodística de Alexia nació pronto. “El hecho de querer ser periodista me viene desde pequeña. Era súper charlatana, también me ha encantado escribir y leer, lo cual empecé a hacer sola”, recuerda. Su amor por las palabras, la curiosidad natural y su facilidad para comunicar marcaron el camino a seguir. Empezó a trabajar muy joven, decidida a abrirse paso en el sector desde abajo.

Su aterrizaje en el universo Mediaset se produjo con el programa 'Socialité', donde se curtió como reportera enfrentando la realidad de la calle, el directo y la presión del día a día.

Una profesional con voz propia

Hoy, Alexia es uno de los rostros más reconocibles de Mediaset. Su participación como colaboradora en programas como 'Vamos a ver', 'El Debate de La isla de las tentaciones', 'Gran Hermano' o 'Los vecinos de la casa de al lado' la ha convertido en una colaboradora habitual y muy comentada. Se muestra feliz con el momento que atraviesa: “Estoy súper contenta”, asegura. Sin embargo, su carácter directo también ha generado opiniones divididas. Algunos la califican de “tajante”, pero ella lo tiene claro: “Me contratan para decir lo que pienso, no para quedar bien con nadie”.

El precio de la exposición pública

Uno de los momentos más duros de la carrera de Alexia Rivas no tuvo que ver con su faceta profesional, sino con su vida personal. En 2020, su nombre ocupó todos los titulares por un escándalo que trascendió los límites de lo mediático. “Tengo borrada esa época”, admite con la voz templada, pero firme. Aquella polémica, que comenzó con la difusión de unas imágenes y un triángulo amoroso inesperado, la situó en el epicentro de la prensa del corazón de forma abrupta y sin escapatoria.

Durante semanas, vivió con cámaras frente a su casa, periodistas persiguiéndola a diario y una exposición tan intensa como invasiva. La falta de privacidad, la presión social y el juicio constante al que fue sometida afectaron profundamente a su bienestar emocional y marcaron un antes y un después en su vida personal y profesional.

A raíz de aquella situación, Alexia atravesó uno de los procesos de aprendizaje más duros de su vida. “Si pudiera volver atrás, elegiría no ser conocida”, confiesa sin titubeos. No por arrepentimiento, sino por la necesidad de proteger su intimidad y su salud mental. Aquel episodio no solo sacó a la luz su fortaleza, sino también lo deshumanizante que puede llegar a ser la fama cuando se vuelve viral.

Un aspecto especialmente llamativo de ese capítulo es que, en medio del escándalo, surgió una figura que parecía estar en su “bando opuesto”: Marta López. Ambas se vieron en vueltas en el conflicto, con un hombre de por medio y un cruce de versiones que las enfrentó públicamente. Sin embargo, el tiempo y el trabajo han puesto todo en su sitio. ¡Dale play!

“Hasta los 40 eres una niñata”

Durante la charla, Alexia lanza una reflexión provocadora sobre cómo se percibe la juventud en ciertos entornos. “Hasta los 40 eres una niñata”, dice, señalando cómo el físico y la edad pueden ser armas de doble filo. Habla abiertamente del síndrome de la impostora, de sus inseguridades, de su alto nivel de autoexigencia y de su lucha constante por demostrar que detrás de su imagen hay mucho más: “Soy una persona muy perfeccionista”. ¡Dale play al vídeo que encabeza este artículo!

Odio, cariño y redes sociales

Alexia no esquiva el tema de las redes sociales, donde ha recibido tanto odio como cariño. Comparte cuál fue el mensaje más doloroso que ha leído y también el más bonito que le han escrito. A pesar de todo, sigue creyendo que queda mucho por descubrir de ella: “Hay gente que cree que me conoce, pero no es así”.

Esta entrevista es solo un fragmento de una historia mucho más profunda. Dale a play y descubre la cara menos conocida —y más humana— de Alexia Rivas.