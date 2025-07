Inma Campano confirma que Luna está en "fase terminal" de su enfermedad

Rocío Molina Madrid, 04 JUL 2025 - 18:32h.

La exparticipante de 'LIDLT' ha contado que los médicos no dan solución para Luna y está recibiendo cuidados paliativos

Inma Campano se derrumba al conocer el diagnóstico irreversible de su pequeña: "No tiene vuelta atrás"

Inma Campano ha dado la peor de las noticias a sus seguidores después de días de mucho sufrimiento y estrés por su pequeña. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha sido clara con su comunidad, que le ha brindado ayuda económica y apoyo moral en todo momento ante esta terrible situación. Las esperanzas para su perra Luna se agotan y está ha entrado en la "fase terminal" de su enfermedad. Así lo ha confirmado la influencer a través del más difícil de los comunicados.

La preocupación por el estado de salud de su mascota se ha agravado en los últimos días y más aún al llevarse la mayor de las decepciones. El creer que podía ser la enfermedad de Addison (trastorno endocrino en el que las glándulas adrenales no producen suficientes hormonas corticosteroides, como el cortisol y la aldosterona) y que había para ello un tratamiento que le daría calidad de vida fue un soplo de aire fresco. Sin embargo, los veterinarios han rectificado el diagnóstico y este viene a ser ahora "irreversible" y con menos opciones.

"Voy a ser clara. He hablado con el hospital", ha comenzado diciendo la que fuera concursante de 'En busca del Nirvana' tras conocer que "no hay vuelta atrás" y que su perra Luna tiene ya muy afectado un riñón y no hay opción para ella de diálisis al ser ya una paciente crónica. "Luna está en fase terminal dicho por los propios veterinarios", ha contado la influencer con todo el dolor de su alma.

Inma Campano ha removido cielo y tierra, se ha informado y movido por distintos especialistas. No le ha importado pedir ayuda económica para poder costear el caro tratamiento de su mascota y darle calidad de vida, pero todo eso parece que está llegando a un final. El que ella nunca habría deseado, pero el que los médicos le han dicho que es el que se tiene que ir haciendo a la idea.

"Me duele mucho contarlo, así que, por favor seáis duros con los comentarios", Inma Campano

Resignada a estas últimas palabras que ha recibido y que han sido todo un mazazo después de los duros momentos de estos días, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha querido aclarar cuál es la situación real y el nuevo escenario al que se enfrenta a partir de ahora. "No significa que hoy haya llegado su día", ha matizado para a continuación decir que no sabe cuánto tiempo le quedará junto a ella, pero que ya no hay ningún tratamiento que logre una mejora o recuperación.

"Ya sean días, semanas o incluso meses, mientras estemos controlándola, lo que pretendemos es que esté sin sufrimiento y con mucho amor", ha expresado destrozada y tratando de hacerse a la idea de todo lo que ha pasado.

Tras acudir puntualmente cada día a la clínica veterinaria donde Luna está ingresada para alimentarla ella misma, Inma Campano ha hecho una petición a sus seguidores en estos momentos tan delicados para ella. "Me duele mucho contarlo, así que, por favor no seáis duros con los comentarios que me hacéis a veces", ha suplicado a su comunidad a través de sus stories.