La influencer y exparticipante de 'Pesadilla en El Paraíso' ha revelado que ha decidido recorrer el mundo en autocaravana con su novio y sus hijos

Danna Ponce se defiende de las críticas por no llevar a sus hijos regularmente a clase: "Cero remordimientos"

Danna Ponce, influencer y exconcursante de 'Pesadilla en El Paraíso', ha comunicado en todas sus redes sociales que ha decidido "recorrer el mundo" en autocaravana junto a su familia. Una aventura en la que espera que sus seguidores la acompañen con 'me gustas' y comentarios en sus publicaciones para poder seguir cumpliendo su sueño de pasar una semana en un país diferente.

"No tenemos fecha de vuelta, todo lo que necesitamos está dentro de nuestra autocaravana (o eso creo), tenemos un reto: vivir cada semana en un país distinto, ¿en cuál creéis que estamos ahora? ¿Y qué pasará después? ¿Cómo viajaremos a otros continentes? Tenemos un 'plan', pero eso lo veréis más adelante. Si nos sigues, das like o comentas nuestros vídeos nos ayudas a que esto siga siendo posible", ha escrito la valenciana junto al vídeo en el que comunica este cambio de vida junto a su familia.

En el vídeo aparece la influencer con su novio, Xavi Cortés, el hijo que tienen en común y que es todavía un bebé, y la hija que ella tiene de una relación anterior, Mía, de ocho años. "Sé que esto parece una locura porque... ¿a quién se le ocurre dejar su casa y todo lo que tiene para irse a vivir con dos niños a una autocaravana vieja?", dice la valenciana, a la que su primogénita le replica antes de partirse de risa: "Porque lo de ser una madre normal te pareció demasiado aburrido, ¿no?".

Danna Ponce, que tiene 30 años, reconoce que no tiene "ni idea" de la ruta que van a seguir ni de "cuántos países o continentes" podrán visitar finalmente: "Lo único que sabemos es que nuestra cambiará". También tienen claro todos los integrantes de la familia que están felices por embarcarse en esta aventura que implica salir de su zona de confort: "Decimos adiós a nuestra casa, a nuestra gente, a la comodidad de lo seguro y decimos hola a una nueva forma de vivir. Más presente. Más salvaje y más libre".

A sus seguidores les ha encantado la idea y le han pedido que vaya compartiéndolo todo en sus redes sociales para poder seguirles la pista y saber cómo es vivir en una autocaravana con dos niños e ir atravesando fronteras: "¡Disfrutad mucho, familia!", "Me alegrará mucho ir viéndoos", "Espero que lo grabéis todo, desde lo bueno, lo malo, trámites, etc.", "Espero que nos vayas contando cositas y compartiendo experiencias. A mí sí me parece interesante tema peques y cole, cambios".