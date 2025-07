Fiesta 05 JUL 2025 - 19:46h.

El colaborador, ante la sorpresa de todos, ha anunciado su boda

Conoce a Nua Batle, el novio periodista de Miguel Frigenti con el que mantiene una relación abierta

¡Suenan campanas de boda en 'Fiesta'! Durante la tarde de este mismo sábado, Miguel Frigenti ha sorprendido a todos al anunciar, en directo, que se casa con su pareja Nua Batle. El colaborador ha compartido la gran noticia con sus compañeros y la audiencia de manera inesperada.

El momento se ha producido cuando el decorador de bodas que ha demandado a Marta López ha explicado que la recién casada no le había pagado por sus servicios. En ese preciso instante, Frigenti ha intervenido con una propuesta: ''Mira, yo me voy a casar próximamente y te voy a contratar para que me organices la boda''.

En ese mismo momento, la reacción en plató no se ha hecho esperar, y tanto sus compañeros como el público le han dedicado abrazos y palabras de cariño tras la inesperada revelación. Pese a que el colaborador no ha dado muchos detalles, se ha mostrado muy ilusionado con la pedida de su novio.

''Nos acabamos de enterar en directo de que se casa Frigenti'', ha explicado Emma García, y continúa, sorprendida: ''Me estaba enseñando fotos antes y le digo '¿no te vas a casar?' y me dice que no, que lleva seis años y ahora suelta que se va a casar, pero es que resulta que se lo habían pedido''.