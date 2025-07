Lorena Romera 07 JUL 2025 - 12:01h.

La presentadora y la tiktoker se besan por primera vez en público para celebrar el día del orgullo LGTBIQ+

Nagore Robles habla de la boda que anuló y revela por qué ha decidido que no se casará

Compartir







Nagore Robles y Cara Flila han celebrado el que es uno de los días más especiales del año: el Orgullo LGTBIQ+. Tanto la presentadora como la Tiktoker tuvieron la oportunidad de subirse a sendas carrozas. Aunque una lo hizo en la de Dulceida y la otra en la del gimnasio en la que entrena, sí que se pusieron de acuerdo en la celebración a través de Instagram, publicando la primera foto besándose tras más de un año de relación.

PUEDE INTERESARTE Nagore Robles lanza un preocupante mensaje sobre su salud

La pareja no pudo estar junta en el momento más especial de esta jornada de fiesta y reivindicaciones, que es en el desfile de carrozas. Pero supieron cómo ponerse de acuerdo para celebrar juntas este día tan significativo. Si bien cada una hizo partícipe a su comunidad de lo muchísimo que disfrutaron de este día del orgullo LGTBITQ+ desfilando por las calles de Madrid, a sus seguidores todavía les esperaba la mayor sorpresa de todas.

PUEDE INTERESARTE Nagore Robles, angustiada tras el diagnóstico que ha recibido en urgencias

Y es que la pareja les había preparado una publicación con fotos de su relación. Y, aunque en esta galería no han publicado ese esperadísimo beso, la que fuera concursante de Gran Hermano ha compartido en sus stories esta imagen con el anuncio de que había publicado "nuevas fotos".

Canal de Whatsapp de Telecinco

Un beso que sus seguidores todavía no pueden ver al completo, pues la presentadora y colaboradora cubre con el link directo al post, pero que, aun estando incompleta, ha sido una gran alegría para sus incondicionales. Y es que los seguidores de Nagore Robles y Carla Flila estaban deseando ver una imagen en la que, por fin, pudiesen verlas besándose. Y este momento ha llegado como parte de las celebraciones del día del orgullo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"El orgullo no es solo una celebración, es defender que el amor en todas sus formas, merece existir sin miedo, sin vergüenza, sin odio y en libertad. Seguimos saliendo a las calles para gritar que nuestros derechos no son negociables. Que no daremos ni un paso atrás frente a los discursos de odio que pretenden arrebatarnos nuestra dignidad. El orgullo es resistencia. Amamos, existimos y resistimos", ha escrito la presentadora y colaboradora de televisión junto a estas imágenes.