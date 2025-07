Rocío Molina Madrid, 08 JUL 2025 - 11:55h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha contado que su estado de ánimo no ha mejorado y que le han regresado los "bajones" nocturnos

Isa Pantoja habla de su recuperación postparto diez días después de dar a luz a Cairo, su hijo en común con Asraf

Isa Pantoja está viviendo un momento delicado tras el nacimiento de Cairo, su segundo hijo y el primero junto a su actual marido, Asraf Beno. La exconcursante de 'Supervivientes' está contando todo lo que está sintiendo tras esta segunda maternidad y aunque sur recuperación física está siendo muy buena, a nivel anímico lo está pasando mal. La hija de Isabel Pantoja está pasando por una depresión postparto y un nuevo bajón le ha hecho derrumbarse públicamente.

La que fuera concursante de 'Gran Hermano VIP' ha querido abrirse y lejos de mostrar que todo es idílico en este momento, la influencer de 29 años ha enseñado la cara amarga de lo que también forma parte de la maternidad y que es una realidad para muchas mujeres. A través de sus historias de Instagram, Isa ha compartido una imagen con un texto duro de lo que es su nueva realidad.

Su postparto no está siendo nada fácil: algo que queda claro desde las primeras líneas y con el emoticono de cara triste que ha puesto. Con una imagen en la que se puede ver a la hija de Isabel Pantoja tapada en la cama, esta indica que no está pasando por una etapa tan bonita como cabía esperar y tal como se había preparado en su embarazo.

"Y cuando pensaba que no tendría mis bajones, de repente, me ha vuelto todo", comenzaba escribiendo de un relato que describe los síntomas claros de su depresión postparto. "Siento que me preparé demasiado para el embarazo pero nadie me habló sobre el posparto", continúa escribiendo, dejando claro que todo esto le ha pillado completamente desprevenida y que no se imaginaba que le pasaría a ella con todo lo que se había preparado para la llegada de su deseado bebé.

Isa Pantoja ha tratado de describir con palabras las sensaciones que está sintiendo para intentar entender por qué está tan sensible y por qué todo le está afectando tanto. "Es una sensación de sentirme sola aunque no lo esté, de no saber pedir lo que necesito y de tratar de descifrar a mi bebé mientras intento reconocerme a mí misma", ha expresado, acompañando estas palabras del emoticono del corazón vendado.

La prima de Anabel Pantoja contaba tras la primera semana de Cairo en sus vidas que estaba viviendo "en una montaña rusa de emociones". Algo que pensaba que no le pasaría o que sería más pasajero. De ahí que el volver a tener otro bajón anímico le ha hecho derrumbarse y necesitar desahogarse con sus seguidores para llenar esa sensación de soledad de la que habla que está teniendo.