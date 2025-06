Lorena Romera 30 JUN 2025 - 11:11h.

La hija de Isabel Pantoja se sincera sobre su "montaña rusa de emociones" en los primeros días de vida de su hijo en común con Asraf Beno

Isa Pantoja, tras dar a luz: "No estaba preparada para compartir a mi bebé con el mundo"

Isa Pantoja, al borde del llanto, ha compartido un desgarrador relato sobre el postparto. La hija de Isabel Pantoja, influencer y colaboradora de televisión, se ha sincerado sobre cómo está llevando los días posteriores al nacimiento de Cairo, su segundo hijo y el primero en común con Asraf Beno. La que fuera concursante de 'Supervivientes' reconoce que "nunca pensó que le pasaría esto", pero que es consciente de que es parte del proceso.

La prima de Anabel Pantoja ha estado haciendo partícipes a sus seguidores de cómo han sido sus nueve meses de embarazo. Por eso ahora, que ya ha dado a luz a su bebé, no iba a ser menos. "Hace una semana que llegó al mundo mi bebé, Cairo, y lo estoy viviendo esto en una montaña rusa de emociones. Nunca pensé que me pasaría esto, por lo menos estos siete días es lo que estoy experimentando...", ha comenzado expresando la joven de 29 años, visiblemente emocionada.

"Nunca pensé que me pasaría esto"

La creadora de contenido reconoce que tiene una "felicidad increíble", que mira la familia que ha creado con Asraf Beno, Alberto Isla y ahora el pequeño Cairo y se siente completa. "Quizá, de lo bonito que es, me sale llorar... Luego tengo los momentos de bajón en los que recuerdo mi embarazo. No he podido desinstalar ni la aplicación de embarazo. Veo fotos de mi tripa, vídeos de cómo idealicé ese embarazo... Al final ha salido todo cómo yo quería", reconoce.

De ahí que Isa Pantoja olvide los momentos menos dulces. "Llegó un momento que me dolía muchísimo la espalda y para dormir lo pasaba muy mal. Pero, aun así, es como que se me han olvidado todas esas cosas. Muchos de vosotros me habéis dicho que ánimo, que esto es la cuarentena, y supongo que será eso... Las hormonas, porque yo no quiero estar así, yo quiero estar feliz siempre", se sincera la que fuera concursante de 'Supervivientes' a través de este vídeo.

"Todo el mundo sabe que el postparto es duro y que tienes que recuperarte físicamente y psicológicamente porque tu cuerpo ha estado durante nueve meses creando vida", reflexiona la hija de la tonadillera, que espera poder encontrarse bien cuando antes. "Quiero estar para mis chicos. Ojalá termine pronto la cuarentena para poder... no sé, hacer más cosas", señala impotente.

Pero la mayor de las preocupaciones de la hermana de Kiko Rivera es lo rápido que siente que está pasando el tiempo. "Es como que siento que quiero congelar el tiempo porque siento que se me escapa. Me gustaría que todo se quedara así, pero obviamente eso es imposible. Las cosas tienen que avanzar, ellos tienen que ir creciendo", señala.

"Ahora mismo no puedo quitarme esos pensamientos de la cabeza, pero confío en que poco a poco pueda disfrutarlo todo mucho más, aunque lo estoy viviendo muy intenso todo", reconoce Isa Pantoja, que ha compartido con sus seguidores este relato tan honesto sobre cómo está siendo para ella el postparto, en plena revolución hormonal tras el nacimiento de Cairo, su hijo en común con Asraf Beno.