El exparticipante de 'La isla de las tentaciones 3' reconoce los problemas en su relación de pareja

Marina García y Jesús Sánchez, en crisis: "Nada es tan perfecto"

Jesús Sánchez, de 'La isla de las tentaciones', habla por primera vez de la crisis que atraviesa su relación de pareja con Marina García. Era la influencer la que hace una semana y, después de muchos meses guardando silencio, se animaba a hablar públicamente sobre el bache que atraviesa su relación. Ahora, tras días de silencio, el de el Viso del Alcor se anima a hacer lo propio.

A través de sus redes sociales, Jesús reconoce que su relación con Marina no ha atravesado el mejor de sus momentos. Además, se ha animado a hablar sobre los motivos que han hecho tambalear lo suyo con la sevillana, con la que sale desde hace más de diez años.

El sevillano ha decidido romper su silencio y pronunciarse sobre sus problemas de pareja. Lo ha hecho principalmente motivado por el aluvión de mensajes que ha recibido en este tiempo, pues "en un principio no iba a decir nada, porque soy una persona que no suele dar muchas explicaciones, pero al final hay que ser sincero con ustedes".

"Hemos pasado una mala racha provocada por nosotros mismos, cosas que se debían hablar y dejábamos pasar", señala mientras asume su parte de culpa y hace referencia al "bloqueo" en el que tanto él como la que fuera amiga de Lucía Sánchez acabaron entrando.

Jesús Sánchez no tiene reparo en reconocer que la situación derivó hasta un punto complicado y cree que las "3 mudanzas en 9 meses", los ritmos de vida" y "problemas que cada uno afronta a su manera" han tenido mucho que ver en todo esto. Personalmente asegura que estas situaciones le "atraparon".

"Somos seres humanos y también saturamos", dice sobre su condición y su crisis con Marina, con la que participó en la tercera edición de 'LIDLT'.

Tras desahogarse, el andaluz no ha dudado en celebrar lo que parece ser el fin de esta mala etapa y ha hecho un alegato sobre la importancia de cuidar la salud mental y cuidar a la pareja:

"Parece ser que ya lo malo quedó atrás y que estamos volviendo a ser nosotros, vuelve a ser casa. Si hay algo que sé es que nos queremos con el corazón. Ya pasó la pequeña tormenta y espero que a partir de ahora tener mejor salud en la pareja como conmigo mismo, que no he pasado una buena racha. Tener una buena salud mental es importante tanto para ti como para los que nos rodean. No dejes de cuidarte".