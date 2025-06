Rocío Molina Madrid, 30 JUN 2025 - 12:12h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha confesado sus sentimientos y admitido que está en crisis con Jesús Sánchez

Marina García se ha sincerado con sus seguidores a través de su perfil oficial de Instagram. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha reconocido estar atravesando una complicada etapa y ha hablado abiertamente de crisis con Jesús Sánchez tras dejar patente una serie de evidencias.

Los cambios de este año parece que han terminado pasando factura a Marina García y a Jesús Sánchez. Si en redes sociales estábamos acostumbrados a verles juntos y felices, esas apariciones cada vez eran menos frecuentes y ante las cada vez más preguntas que recibía, la andaluza ha dado una explicación pública. La influencer, de 27 años, ha confesado que su relación con Jesús está atravesando un bache importante.

El aterrizaje en Madrid no fue lo que ambos esperaban y tras una primera mudanza fallida a un céntrico piso y ver que la vida en la capital no les llenaba, la pareja decidía volver a su Sevilla. Lo que no se imaginaban sus fans es que estos estaban atravesando por un mal momento personal. La ausencia de imágenes juntos hacía saltar las alarmas y ahora Marina García ha hablado de sus sentimientos en una historia cargada de sinceridad.

"Me habéis estado preguntando y yo, pues no me suelo hacer la loca con estas cosas. He pasado una mala racha con Jesús, estamos intentando reconducirlo todo e intentando mejorar ciertas cosas que estaban llegando a su límite", ha comenzado escribiendo la cordobesa en una historia en la que ha ha confesado por todo lo que está pasando.

Según ha admitido la exparticipante de 'LIDLT', lo suyo ha llegado a un punto en el que se han replanteado su futuro juntos y otras muchas cosas. "Decidí no sacarlo en redes hasta que la cosa mejorara, pero organicé estos días juntos para arreglar y sanar un poco lo que pasaba". Motivo por el que no se les ha visto mucho juntos hasta ahora que ha hecho partícipes a sus seguidores de la crisis que están atravesando.

"La realidad es esa, me gusta también mostrar la parte vulnerable. No iba a estar ocultando nada. No soy así. Nada es tan perfecto. La vida en general no es perfecta, aunque lo parezca por redes", ha señalado la andaluza que ha querido mostrar una imagen nada idílica de lo que se podrían imaginar sus seguidores, pero es por lo que ella y su novio Jesús Sánchez están pasando.

Sin dar más detalle de en qué punto están tras esta escapada, la exparticipante de 'LIDLT' ha utilizado sus redes como altavoz para expresar sus sentimientos y dejar constancia de cuál es su situación personal en la actualidad.

Marina García entró en 'LIDLT' con su pareja de toda la vida, Jesús Sánchez. Pero en República Dominicana, la cordobesa se dejó llevar por la tentación de Isaac Torres 'El Lobo'. Su relación terminó en la hoguera final y también fue en esta misma localización donde en su reencuentro en otra edición ambos se dieron una nueva oportunidad. Una relación que se mantiene en la actualidad y que había dado nuevos pasos con la incursión en sus vidas de sus dos perritos y la idea de instalarse en la capital.