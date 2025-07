Rocío Molina Madrid, 09 JUL 2025 - 08:03h.

El exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha estallado en público contra su madre Mariana Nannis por no querer conocer y rechazar a su nieta

Alex Caniggia rompe su silencio tras saber que la madre de su hija está conociendo a un famoso chef

Alex Caniggia ha estallado. El exconcursante de la octava edición de 'Gran Hermano VIP' ha hecho público que los lazos con su madre Mariana Nannis están rotos por completo. El amigo de Laura Bozzo, que vive actualmente alejado de la televisión y que hace una semanas anunció su separación de su pareja Melody Luz, ha cargado muy duramente contra su progenitora tras el último feo que esta le ha hecho a él y a su hija Venezia Caniggia.

Antes de confirmar su ruptura y de compartir algunos detalles sobre su actual dinámica familiar, el argentino ha compartido unas imágenes de su hija con su padre, el exfutbolista Claudio Caniggia. Estas demuestran la buena relación que ambos tienen y en que este se ha convertido en su gran pilar en los momentos difíciles. Todo lo contrario de lo que ha pasado con su madre Mariana Nannis.

El propio Alex Caniggia ha manifestado que no existe comunicación después de los últimos enfrentamientos que su madre ha tenido con su ex Melody Luz y también por el juicio que esta mantiene contra su ex Claudio Caniggia, padre del exconcursante de 'GH VIP'. Sin embargo, el último gesto que ha tenido Mariana y en el que tiene que ver la hija del televisivo es lo que le ha hecho estallar en sus redes sociales.

"No existe para mí", ha dicho refiriéndose a su madre para a continuación contar públicamente lo que tanto le ha molestado. Una abuela que echa a su nieta de casa sin conocerla directamente no merece ni ser llamada si quiera abuela. Que la critique por no vestirse con marcas de lujo demuestra lo vacía que está por dentro. ¿Qué clase de persona rechaza a su propia sangre por no cumplir con un estándar superficial?", ha descrito el argentino.

Su ruptura se remonta a episodios conflictivos del pasado. Alex Caniggia no solo se posiciona frente a su padre y deja claro que no es válida la denuncia que su madre ha puesto contra su padre, sino que en lo relativo al tema de su hija es donde el argentino no perdona a Mariana Nannis. Este le reprocha que no conozca a su nieta y "el corazón endurecido por el ego" que esta tiene para reaccionar así con los suyos.

"Una abuela así no solo lastima, sino que arrastra con ella una herencia de odio y de rechazo y de rencor. ¿Qué quién rechaza a una nieta? En realidad está mostrando su pobreza del alma, su vacío. Cuando esa nieta florezca, sea fuerte y libre, esa abuela no tendrá lugar ni en su recuerdo", ha sentenciado el argentino con este mensaje que ha hecho público.