Luitingo comunica una noticia que da un giro de 180 grados a su vida tras la ruptura con Jessica Bueno

Luitingo ha compartido su diagnóstico médico tras su paso por el hospital. El músico, finalista de 'GH VIP' y exnovio de Jessica Bueno, ha estado en urgencias y no ha dudado en informar a sus seguidores tras recibir el parte médico tras ser atendido por los sanitarios.

Como siempre, el cantante se lo ha querido tomar con humor, pero sus incondicionales han estado ciertamente preocupados por él en estas últimas horas. Y es que el intérprete de Chico Perfecto, la canción que pone banda sonora a Operación Camarón, película de Mediaset, ya les había comentado que lo más probable es que terminase el día en el hospital. Y así ha sido.

El que fuera finalista de 'GH VIP' -donde conoció a Jessica Bueno- tenía el "dedo como un saxofón", muy inflamado con una importante deformación y enrojecido, por lo que terminaba acudiendo a urgencias. A través de su perfil de Instagram, donde hace partícipe a su audiencia de su día a día, ha compartido su diagnóstico médico.

"Que el dedito me corte para que no me duela", ha comenzado diciendo. Claro, tirando de humor. "No, es broma. Me han mandado agua hirviendo con sal y antibióticos. Así que nada… a ver cómo sigo", ha señalado. Pero, por su actitud y buenas vibras, parece que Luitingo está muy positivo. Aunque eso sí, no oculta que le duele. "Me revienta", puntualiza.

"Nos vemos el sábado en Badajoz, vamos a gozar", ha dicho antes de despedirse en este vídeo, dejando claro que no pretende posponer su agenda de compromisos profesionales y, mucho menos, cancelar sus próximos conciertos. Y es que Luitingo tiene el verano repleto de bolos y shows programados.

De ahí que esté recuperando la sonrisa tras el batacazo emocional que supuso para él su ruptura sentimental con Jessica Bueno tras más de un año de noviazgo. Además, el finalista de 'GH VIP' prepara el lanzamiento de su próximo single: "La portada refleja a un joven apasionado por cantar y tocar a pesar de las dificultades que pueda haber en el camino. Nunca hay que dejar de luchar por los sueños".