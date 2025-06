Patricia Steisy se refugia en Omar Sánchez tras romper con Pablo Pisa

Rocío Molina Madrid, 16 JUN 2025 - 18:10h.

La exconcursante de 'Supervivientes' está en Canarias junto a su madre: así ha sido su reencuentro con Omar Sánchez

La difícil decisión de Patricia Steisy tras su ruptura con Pablo Pisa: "Se me cae el mundo encima"

Patricia Steisy está atravesando un momento muy delicado. Tan solo un año después de ser madre junto a Pablo Pisa, la exconcursante de 'Supervivientes' se ha separado del padre de su hija Athenea y, parece ser que esta es su ruptura definitiva. Sin revelar los motivos y acompañada por su madre, la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha puesto tierra de por medio y se ha refugiado en Omar Sánchez, un buen amigo, que la está ayudando en su peor momento.

La influencer de 33 años ha protagonizado en los últimos días unos momentos muy tristes y en los que aparecía destrozada llorando tras hacerse pública su ruptura. "Demasiado dolor", decía la de Granada a sus seguidores que veían a la exconcursante de 'Pesadilla en el paraíso' sumida en una pena infinita. Sin embargo, el salir de 'Villa Garbanza', la casa en la que hasta ahora ha vivido con Pablo Pisa le está dando más oxígeno y la compañía de Omar Sánchez.

El canario se ha convertido en su paño de lágrimas y el paddle surf que él enseña y practica en su propia escuela, en la mejor terapia para que Steisy vaya teniendo más ánimo. Tan feliz ha estado por este encuentro y experiencia que la exconcursante de 'Supervivientes' se lo ha querido agradecer en público. "No es un profe cualquiera. ¡Es quinto del mundo en Windurf! Un auténtico crack, un profesional de los pies a la cabeza", son las palabras con las que ha alabado al exmarido de Anabel Pantoja.

Pero la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' no se ha centrado solo en su faceta profesional. Más importante para Steisy ha sido el bien que le ha hecho a nivel anímico. "Es de esas personas que hacen que cualquier día sea especial", ha dicho de él, recalcando su gran paciencia, su calma y su forma de ser.

Un encuentro que también ha sido especial para Omar Sánchez, tal como él mismo ha dejado constancia en sus redes. "Hoy nos reencontramos después de mucho tiempo", ha escrito acompañando estas palabras de una imagen de ese encuentro de ambos sobre dos tablas de paddle surf. "Qué ganas de verte tenía y de abrazarte", ha añadido el canario a lo que Steisy se ha rendido completamente.

"Gracias, amigo. Ese abrazo cuando te he visto de cinco minutos me ha reconfortado. No sabes cuánto. Te quiero", han sido las sinceras palabras de la exconcursante de 'Supervivientes' ante este reencuentro que para ella ha sido terapéutico tras su ruptura con Pablo Pisa.