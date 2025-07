Carlos Otero 11 JUL 2025 - 20:00h.

El origen de los problemas se remonta a 2018 cuando Carmen consideró que su sobrina no apoyó a Terelu con su enfermedad

Carmen Borrego carga contra Alejandra Rubio: "No tengo miedo a nadie, y menos a ella"

Las relaciones entre los miembros del clan Campos son difíciles y abruptas. Las herederas de María Teresa parecen abonadas al conflicto y las broncas entre los miembros de su propia estirpe. Una de las relaciones más espinosas es la que mantienen Carmen Borrego y la hija de Terelu, Alejandra Rubio. Analizamos todas las broncas públicas y enfrentamientos en las que se han enzarzado tía y sobrina.

Tensión tras la mastectomía de Terelu en 2018

La primera vez que supimos de una afrenta entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego fue hace siete años, en 2018, cuando la hija de Terelu acababa de cumplir la mayoría de edad y Terelu se sometió a una doble mastectomía.

Según Lecturas, Alejandra no estuvo a la altura de las circunstancias y estaba más preocupada por vivir su juventud con su pareja de entonces (el DJ Álvaro Lobo) que de la intervención quirúrgica de su madre. Borrego realizó comentarios tipo: "La niña va a su bola, solo le interesa su novio y salir por ahí", que no le hicieron ninguna gracia a la actual novia de Carlo Costanzia.

Bronca en directo en 'Viva la Vida'

La tensión entre ambas llegó a cotas máximas en 2021 cuando tía y sobrina coincidían los fines de semana en el plató de 'Viva la Vida'. La influencer reveló entonces que no estaba muy unida a Borrego, algo que molestó a la ex directora de programas: "Yo no he notado que hubiera mala relación", aseguró. La situación se desbordó el día que la dirección del programa propuso a ambas que se entrevistasen mutuamente y el mal rollo se hizo palpable. Un día después Terelu reaccionaba hundida y realmente cansada: "Estoy hasta el moño de las dos".

"No lo entiendo. La relación de Alejandra con Carmen y de Carmen con Alejandra siempre fue estupenda y cuando no entiendo las cosas me descoloco. Lo que siento es profundísima tristeza y el tarro de las tristezas lo tengo hoy ya superado", continuó diciendo Terelu.

Alejandra Rubio: "Carmen no es una buena hermana"

La hija de Terelu arremetió contra Carmen Borrego cuando su tía fichó por un programa de televisión en el que se arremetía sin piedad contra ella y contra su madre.

"Esto no es ser una buena hermana. Mi tía no deja de decir tonterías y estoy súper cabreada. Me parece todo tan alucinante... El día que se dé cuenta de lo que está haciendo", mantuvo Alejandra. "Qué pena... No es consciente porque está en una burbuja muy bien cuidada. La tienen en un pedestal y se aprovechan de la situación para hacer que ella se sienta fuerte. Lo va a pasar muy mal el día que se dé cuenta", vaticinó la eventual estudiante de Derecho.

La niña de la curva y el chófer de Drácula

La situación fue a más cuando se filtró que tía y sobrina se llamaban con motes despectivos en el ámbito privado. Por lo visto, Carmen se refería a su propia sobrina como "La Niña de la Curva" a lo que Alejandra se defendió diciéndole a su tía que era "más fea que el chófer de Drácula".

Carmen Borrego impide que Alejandra y a Carlo usen el piso de Málaga

Según se publicó en 2024, la vivienda las tensiones entre Carmen Borrego, Terelu Campos y Alejandra Rubio se recrudecieron la pasada Navidad. Alejandra Rubio tenía previsto viajar a Málaga junto a su pareja Carlo Constanza y su hijo recién nacido y se ha encontró con una situación insostenible: no podía hacer uso de la casa familiar porque su tía ya había instalado allí su campamento base. La joven, que deseaba pasar las fiestas con su madre y su familia, tuvo que replantearse sus planes con su consecuente desaire.

Los audios de la discordia

Esta primavera salieron a la luz dos audios demoledores que revelaron el malestar de Alejandra Rubio por una portada de Carmen Borrego en la casa malagueña de María Teresa Campos. "Se ha marcado una exclusiva en una revista enseñando la casa de mi abuela. Nuestra casa de Málaga. Pero heavy, o sea… Hasta fotitos sentada en la cama de mi abuela, que eso a mí me parece una barbaridad", se escuchaba decir a Alejandra Rubio que llegó a decir que su tía: "es subnormal” por haber utilizado un espacio tan íntimo y familiar con fines mediáticos.

Tras la filtración Carmen hacía una petición en directo a su sobrina: "Le pido desde aquí que seamos más prudentes porque todo se puede decir, pero dependiendo de la forma en que se diga, abrimos un debate que no es beneficioso". De paso dejó clara su postura y advirtió que no se arrepiente de aquella exclusiva: "¿Que no le gusta? Lo siento, no le voy a pedir permiso. Yo tengo mi vida, mi familia, ella es parte de mi familia y creo que esto solo consiste en respetarnos, aunque no estemos de acuerdo", mantuvo.

La última y demoledora exclusiva de Carmen

Esta semana la maltrecha relación entre ambas ha tenido su puntilla con una nueva exclusiva de Borrego a una revista. A la madre de José María Almoguera no le ha temblado el pulso a la hora de expresar lo que opina sobre la hija de Terelu Campos. "A Alejandra Rubio le sobramos todos", ha dicho. Pero esto no es todo.

En el interior de la revista, Carmen Borrego se despacha a gusto sobre su sobrina, a la que ha aconsejado "que se relaje". "No tengo miedo a nadie, y menos a Alejandra. Mi vida no depende de lo que ella diga", sentenció. Preguntada sobre si tendría algo que envidiar a la joven de 25 años, Borrego responde así: "¿Envidia a Alejandra? ¿Qué tengo que envidiar? Nada".