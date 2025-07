Carmen Borrego rompe su silencio en una entrevista en '¡De viernes!' tras la sonada polémica con su sobrina

La tensión en la familia Campos vuelve a ocupar el centro del foco mediático. Carmen Borrego ha decidido sentarse en el plató de '¡De viernes!' para romper su silencio y responder directamente a las recientes declaraciones de su sobrina, Alejandra Rubio.

Todo comenzó con el posado de verano que Carmen Borrego protagonizó para una conocida revista hace unos días. En la entrevista, la hermana de Terelu Campos lanzó una polémica afirmación sobre su sobrina: “A Alejandra le sobramos todos”. Unas palabras que no sentaron nada bien a Alejandra Rubio, quien no tardó en responder públicamente.

Tras lo ocurrido, la hija de María Teresa Campos da la cara y aclara todo lo ocurrido: ''Yo no decido lo que me pregunta la revista'', comienza diciendo Carmen Borrego tras las preguntas de los colaboradores del programa sobre sus declaraciones en la revista.

''Puedo negarme, pero es que también me podría negar, como he repetido varias veces esta noche, a sentarme en un plató, hablar cosas de Alejandra, que hablo todas las semanas, y Alejandra de mí, que yo me parece muy bien y respeto absolutamente que Alejandra no quiera dar una exclusiva, que no quiere hablar de su vida privada. Yo no he dicho absolutamente nada de la vida privada de Alejandra. Se habla de la relación de Alejandra conmigo y yo estoy en mi derecho a contestar lo que yo quiero'', continúa defendiéndose Carmen.

Y explica que no le ocurre nada con la hija de Terelu: ''Lo que quiero es dejar claro que yo no tengo ningún problema con mi sobrina. Por eso contesto, porque si digo no contesto de Alejandra, entonces me estarías diciendo 'Le tienes miedo a Alejandra', me estarías diciendo lo contrario''.

''Entonces llega un momento que ya uno no sabe qué hacer, si no contesto y me callo, le tengo miedo, si contesto os parece mal porque ella no quiere. Entonces chico, de verdad poneros de acuerdo porque yo lo tengo muy claro'', aclara la hermana de Terelu Campos.