Modelo y actor este aventurero incansable defendió a Sergio Carvajal durante su paso por 'Supervivientes' en 2018

Conoce a Oliver Buendía, amigo de Sergio Carvajal ¿y próxima conquista de Oriana?

No hay reto que se le resista al actor y modelo Oliver Buendía, concursante de Warrior Games, el nuevo reality de artes marciales mixtas de Mediaset Infinity. Conoció el mundo del MMA en un viaje a Tailandia y ha competido de manera amateur. Ingresa en el reality presentado por Marina Rivers con la firme intención de ganar y convertirse en luchador profesional.

Su afición a los retos extremos casi le cuestan la vida

Amante del riesgo, Oliver tiene 29 años y recorrido el mundo en busca de aventuras. Sus seguidores en redes sociales se sorprenden viéndolo un día escalar una torre de cientos de metros y al siguiente buceando entre tiburones en la otra punta del mundo.

Valiente y decidido no hay reto al que Buendía no se atreve y es de los que ha mirado a la muerte a los ojos: haciendo surfing sobre los vagones del metro de París no calculó bien la longitud de los túneles y se dio un golpe que casi acaba con su vida. “No sé lo que pasó, porque ahí me quedé inconsciente; si alguien de la calle me gritó, me giré y no vi lo que venía, pero lo siguiente que recuerdo es despertarme ya en la ambulancia”, recuerda como si tal cosa.

Lo vimos en ‘Supervivientes’ y en ‘Élite’

Los espectadores con más memoria recordarán haber visto a Oliver en el plató de ‘Supervivientes’. Fue en 2018 cuando Buendía acudía a los estudios de Mediaset para participar en el reality de aventuras en calidad de defensor de otro influencer de gran prospección: Sergio Carvajal, finalista junto con Raquel Mosquera, Logan Sampedro y Raquel Mosquera. En aquel tiempo se le relacionó también con la mismísima Oriana Marzolli.

Aquel año fue muy prolífico para Oliver en lo que a pantallas se refiere ya que según desvela el portal IMDB también apareció en la celebrada serie ‘Elite’ en la que interpretaba a un hincha homófobo. Gran defensor de la igualdad y la tolerancia en su vida real, en sus redes sociales escribió en referencia a su personaje ficticio: “El odio a lo distinto es una muestra de infelicidad y limitación de uno mismo”.

Parte como uno de los favoritos del concurso

Oliver llega a Warrior Games como uno de los favoritos a alzarse con el título de campeón. El año pasado se coronó campeón de España en la categoría amateur de 83 kg (peso medio) y en internet figura como lo sitúa como el sexto luchador amateur en la categoría de peso semipesado en Asia Central con un récord de 6-1-0 (6 victorias, 1 derrota).

Oliver utiliza la calistenia como base para su acondicionamiento físico, lo que le proporciona fuerza funcional y resistencia, esenciales para las MMA. Sus publicaciones en Instagram muestran rutinas intensas, como ejercicios en parques o gimnasios, que complementan su entrenamiento en el octágono.

Un programa revolucionario

‘Warrior Games’, es un reality donde amateurs de MMA (Artes Marciales Mixtas) quieren convertirse en auténticos profesionales. 12 guerreros (8 chicos y 4 chicas) convivirán en la misma casa con entrenamientos diarios impartidos por profesionales que iremos viendo a lo largo de 10 programas. Los guerreros contarán con la sabiduría y disciplina de los hermanos Climent, entrenadores de artes marciales mixtas (MMA) y boxeo en España, exentrenadores de Illia Topuria.