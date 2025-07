Fiesta 12 JUL 2025 - 16:51h.

El triste e inesperado fallecimiento de Michu ha abierto un clima familiar complejo en la familia Ortega Cano. La expareja de José Fernando moría a principios de semana y esta pérdida ha generado cierta polémica en torno a la hija de ambos, que tiene actualmente ocho años de edad. Gloria Camila se pronuncia en 'Fiesta', responde a todas las preguntas que le plantea Emma García sobre este asunto y reacciona a las duras palabras de la hermana de Michu.

Durante la tarde del viernes, la hermana de Michu atacó duramente a la familia Ortega Cano en el plató de 'Tardear' cuando le preguntaron sobre quién debería hacerse cargo de la crianza y educación de la pequeña de ocho años. A lo largo de la semana, se ha hablado de un posible documento que Michu habría dejado en el que expresaba su última voluntad: que la custodia y tutela recayera sobre José Ortega Cano. A pesar de que nadie ha visto ese documento, lo cierto es que ha separado a la familia.

Mientras que Aurelio Manzano asegura en 'Socialité' que Ortega Cano ha ahorrado dinero durante mucho tiempo para poder cuidar de la niña si se diera el caso, afirma también que ese documento no existe. Y es que el deseo de Michu habría sido más verdad que por escrito. Por su parte, la madre y familia más cercana de la fallecida, defienden que el cuidado de la menor debería ser por parte de ellas, pues es con quien la niña tendría más contacto. Ante todo este revuelo, Gloria Camila se pronuncia en 'Fiesta'.

Gloria Camila responde a la polémica sobre la hija de Michu

"Ha sido bastante chocante para todos", confiesa Gloria Camila cuando le preguntan por la triste muerte de su cuñada. "Yo, dos días antes, había estado con ella. La misma tarde habíamos hablado. Todo iba genial y, de repente...", añade. Respecto a las palabras de la hermana de Michu, Gloria Camila dice lo siguiente: "Si te digo la verdad, estoy alucinando. No me lo esperaba. No es ni el momento para hacer esto y tampoco se lo merece y nosotros tampoco".

"Estuve con ella, además, comiendo y todo y era otra actitud totalmente diferente a la que luego mostró aquí", continúa diciendo Gloria Camila, visiblemente sensible y emocionada por este duro revés familiar. A lo largo de la tarde, la hija de José Ortega Cano se pronunciará más extensamente sobre esta polémica. Sigue aquí el directo del programa.